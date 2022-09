Al via domani la stagione del Monreale calcio a 5: c’è il Villaurea in Coppa di Divisione

Appuntamento al Paladonbosco di Palermo alle ore 16

MONREALE, 9 settembre – Nonostante manchi ancora quasi un mese all’inizio del campionato di Serie B, prenderà il via domani pomeriggio la stagione ufficiale del Monreale calcio a 5. Comincia domani, infatti la Coppa di Divisione.

La manifestazione, della quale, in verità, pochi sentivano l’esigenza, è stata ripristinata quest’anno, dopo un paio di stagioni di stop, dovute, verosimilmente, all’emergenza pandemica e mette a confronto tutte le società appartenenti alla Divisione Calcio a 5, che racchiude, come è noto, club di Serie A, Serie A2 e Serie B.

Domani pomeriggio (ore 16) il Monreale se la vedrà al Paladonbosco con la neopromossa Villaurea, che ha presentato ed ottenuto domanda di ammissione al campionato cadetto.

Non tragga in inganno, però, questo fatto: la compagine neroverde è certamente squadra solida, che annovera, tra l’altro, un bel po’ di ex giocatori del Monreale e dispone, inoltre, di un ottimo settore giovanile. Facile, pertanto, prevedere un bel derby intenso, che mette in palio l’ammissione al turno successivo, ma che servirà soprattutto ad entrambe le compagini per testare la gamba, in funzione del via del campionato, in programma il 1° di ottobre.

I biancazzurri di mister La Bianca hanno iniziato due settimane fa la loro preparazione, sudando intensamente al fine di trovare la migliore condizione possibile. Una settimana di lavoro in più per il club di mister Gallo, che ha preferito cominciare prima il lavoro del pre-season.

Domani, quindi, al Paladonbosco si affronteranno due squadre che ambiscono a fare un buon campionato, ma che entrambe dovranno fare i conti con una preparazione non ancora ottimale.