Domani inizia il campionato di Serie B di calcio a 5: il Monreale va in casa del Real Termini

Si gioca a Bagheria con inizio alle ore 16. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News

MONREALE, 30 settembre – Un Monreale calcio a 5 con qualche acciacco, ma certamente con tanto entusiasmo, darà inizio domani pomeriggio al secondo campionato consecutivo di Serie B della sua storia, andando a far visita alla matricola Real Termini.

L'incontro, che si disputerà nello splendido impianto del “PalaDallaChiesa” di Bagheria, si gioca tra due società tra cui intercorrono ottimi rapporti che, rappresentano, assieme al Città di Palermo, quanto di meglio esprime la provincia palermitana in termini di calcio a 5.

Per gli uomini di Toti La Bianca sarà certamente un impegno serio e gravoso. Il Real Termini Rekogest, infatti, pur essendo una formazione che proviene dalla Serie C1, campionato che ha vinto nella passata stagione, è certamente squadra di rango, che annovera tra le sue fila giocatori di grande livello. E il passaggio dei due turni di Coppa di Divisione, a spese prima del Città di Palermo e poi della Gear Piazza Armerina (formazione di Serie A2), ne è certamente la più chiara testimonianza.

I biancazzurri, invece, nella stessa competizione hanno effettuato solo un'apparizione, a causa della sconfitta patita nel turno preliminare per mano del Villaurea Palermo.

In quella circostanza il Monreale calcio a 5, dopo un primo tempo promettente, calò vistosamente nella ripresa, complice una fase ancora interlocutoria della preparazione.

Domani a Bagheria non saranno della partita Andrea Bruno e Vincenzo Saviano, entrambi non ancora a posto dopo i recenti infortuni subiti.

Chi andrà in campo, comunque, sa che sarà chiamato ad una prestazione di livello per iniziare nel migliore dei modi questa nuova avventura nel campionato nazionale di Serie B.

Monreale News, come di consueto, trasmetterà la partita in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle 15,55.

Calcio d'inizio alle ore 16. Fischieranno Andrea De luca della sezione di Paola e Lucy Molinaro di quella di Lamezia Terme. Cronometrista Davide Salvatore Santi della sezione di Caltanissetta.