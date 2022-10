Monreale all’ultimo respiro: contro il Real Termini arrivano i primi tre punti

Comincia nel migliore dei modi il campionato dei biancazzurri che passano per 3-2 a 15” dal termine

BAGHERIA, 1 ottobre – Adesso, quando il match è finito già da un po’, possiamo dirlo candidamente: se ne sono andati dieci anni di salute. Se ne sono andati in 40’ tirati, intensi ed avvincenti, al termine dei quali il Monreale calcio a 5 è riuscito a portare a casa i primi tre punti del campionato.

Lo ha fatto sconfiggendo per 3-2 al PalaDallaChiesa un coriaceo e mai domo Real Termini, una matricola del campionato, ma solo sulla carta. La formazione di mister Isgrò e del presidente Gelardi, infatti, così come era nelle previsioni, ha dimostrato di avere stoffa, qualità e carattere, facendo soffrire fino all’ultimo le proverbiali sette camice ai biancazzurri di mister La Bianca.

Alla fine, ha deciso un tiro libero a soli 15 secondi dalla sirena, che Nino Cascino, con freddezza glaciale, ha messo alle spalle del bravo D’Alba, regalando la vittoria ai biancazzurri.

Ma quante emozioni, specie nella ripresa, in una sfida fra due squadre attente, ben messe in campo che hanno fatto il possibile per fronteggiarsi al meglio.

Il risultato dice Monreale, ma lo diciamo senza peli sulla lingua, se fosse terminata in pareggio o addirittura se avesse vinto il Real Termini, nessuno avrebbe potuto dire nulla. Bellezza del futsal, dove fino all’ultimo secondo la partita può prendere mille direzioni e può terminare in qualsiasi modo.

Al PalaDallaChiesa, splendido impianto bagherese, è successo di tutto, 5 gol, 3 espulsioni, due tiri liberi falliti, uno realizzato. Quanto basta per regalare emozioni a iosa al pubblico, corretto, quanto i giocatori, che si sono fronteggiati a viso aperto, ma con la massima correttezza.

Il Monreale era andato in vantaggio nel primo tempo, grazie ad un rasoterra in diagonale di Mirko Sorrentino. Con quel gol si era andati al riposo, prima che nella ripresa cominciasse lo show. In avvio di secondo tempo il pareggio dei termitani, maturato a causa di una sfortunata deviazione di Salvo Pitarresi nella propria porta. Poi il gol del vantaggio locale con Vincenzo Lucchese, bravo a mettere alle spalle di Gabriele Catalano con un sinistro secco.

Insomma, le cose sembravano andare male per il Monreale, che riusciva a trovare il pareggio con Michele Palazzotto, sfruttando una doppia superiorità numerica, dovuta alle espulsioni di Vincenzo Lucchese e di Gianluca Isgrò, entrambe per doppio giallo. L’andamento del match, però, sembrava voler voltare le spalle al Monreale, che frattanto registrava l’espulsione di Vincenzo Madonia, ma soprattutto era costretto a subire ben due tiri liberi per il raggiungimento del bonus dei cinque falli. In entrambe le circostanze, però, un superlativo Gabriele Catalano diceva per due volte di no alla battuta dello spagnolo Moushin, salvando la propria porta.

Quando tutto sembrava voler indicare il pareggio come risultato finale, arrivava il tiro libero per il Monreale (anche il Real Termini aveva raggiunto il bonus), che, come detto, Nino Cascino si incaricava di tirare e soprattutto di trasformare.

A fine match, ovvie e comprensibili manifestazioni di giubilo da parte monrealese, per la conquista di tre punti insperati e per questo ancor più preziosi. Sabato prossimo sarà ancora derby contro il Città di Palermo, vittorioso oggi contro l’Ispica. Sarà un’altra bella sfida che vivremo ancora insieme.