Domani Monreale C5-Città di Palermo: sarà derby vero

Si gioca alle ore 17 al palazzetto dello sport di Piana degli Albanesi. Telecronaca diretta sulla pagina Fb di MonrealeNews

MONREALE, 7 ottobre – Sarà derby, il secondo del campionato, dopo quello vittorioso di una settimana fa in quel di Bagheria contro il Rea Termini. Il Monreale, domani se la vedrà con il Città di Palermo nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B.

Sarà derby, con tutti gli annessi e connessi: grande rispetto reciproco, innanzitutto, fra due squadre che si conoscono bene e due società amiche, ma anche, inevitabilmente, con quella accesa, ma sana rivalità, che poi, in fin dei conti, è il sale dello sport.

Al palazzetto di Piana degli Albanesi, dove il Monreale disputerà la sua stagione, arriva una compagine, ambiziosa, quella guidata da Marco Cappello, che ha tutte le carte in regola per puntare in alto, volendo migliorare il risultato del campionato scorso, al termine del quale arrivò a disputare i playoff.

Inutile dire come ci sia molta attesa attorno al match, che per entrambe costituisce un banco di prova decisamente importante. Il Città di Palermo, da una parte, sa benissimo, infatti, che i suoi propositi importanti passano anche da sfide come quella di domani; il Monreale calcio a 5, dal canto suo, se vorrà capire di che caratura è fatto, dovrà misurarsi con una squadra di rango come quella rosanero.

In casa biancazzurra sarà assente Vincenzo Madonia, squalificato per un turno dal giudice sportivo, dopo l’espulsione rimediata sabato scorso. Mister La Bianca, però, recupera Salvo Murò, assente al PalaDallaChiesa una settimana fa.

In questi giorni, sui social, le due società hanno fatto appello ai rispettivi sostenitori, invitandoli sugli spalti del palazzetto, per creare quel clima da grande sfida che la partita merita.

Chi non potesse raggiungere Piana degli Albanesi potrà “consolarsi”, guardando la partita attraverso la consueta telecronaca diretta facebook, che MonrealeNews garantirà a partire dalle 16.55.

Palla al centro alle ore 17. Fischieranno Andrea Gobbo della sezione di Mestre, Giuseppe Mansueto di quella di Treviso, mentre il cronometrista sarà Giuseppe Lamorgese della sezione di Roma 2.

