Calcio a 5: Serie C2. Trasferta ostica per l'Atletico contro il Sicilia Futsal

Contro la formazione di Castelvetrano serve una reazione d'orgoglio dell'armata Gallo dopo la sconfitta interna contro il Sant'Isidoro Bagheria

MONREALE, 7 ottobre - C'è voglia di rivalsa in casa Atletico. Dopo la sconfitta di misura della settimana scorsa avvenuta contro il Sant'Isidoro Bagheria, c'è tanta voglia di riscattarsi subito contro una delle formazioni più ostiche di questo campionato, il Sicilia Futsal.

I monrealesi sono attesi da una grande sfida, che prevede anche una notevole trasferta in quel di Castelvetrano. I trapanesi hanno avuto un impatto shock con la categoria: nel loro esordio stagionale hanno infatti preso dieci reti dallo Jato. Si sono in parte ripresi sabato scorso, rifilandone al Favignana (squadra che anche l'Atletico ha battuto in questo inizio campionato per 10-3, ndr).

Il futsal espresso dalla formazione castelvetranese è stato convincente solo a tratti: sarà compito dell'Atletico approfittare di questo Sicilia Futsal che sembra funzioni ad intermittenza, come una luce natalizia.

I monrealesi, dal canto loro, devono cercare di mantenere la testa sulle spalle, senza intestardirsi in un giro palla sterile e giocando con la mente libera. L'Atletico visto la settimana scorsa è solo un lontano parente di ciò che questa squadra può mettere in campo, e la partita contro il Sicilia Futsal deve esserne la controprova.

Atletico che, comunque, dovrà fare a meno della presenza del nuovo acquisto Roberto Macaluso. L'ottimo impatto alla categoria dell'esperto giocatore, appena arrivato nel roster messo a disposizione dal presidente Vaglica a Mister Gallo, sarà in parte bloccato dalla squalifica che il numero 9 dovrà scontare in questa giornata, a causa della rissa scoppiata nell'area di rigore del Sant'Isidoro Bagheria con il numero 8 avversario Tomasello.

Macaluso aveva comunque timbrato il cartellino, così come l'altro acquisto di cartello della campagna acquisti Roberto Lanza.Starà a lui e alla solida rosa rossoblù difendere l'onore della società, che già non può più sbagliare per non far cadere la stagione che verrà di nuovo in un grigio anonimato.

Il fischio d'inizio della partita è previsto alle ore 16.

Il direttore di gara sarà Salvatore Zambuto Sitra, della sezione di Agrigento.La partita sarà visibile, come sempre, sulla pagina Facebook ufficiale dell'ASD Atletico Monreale.