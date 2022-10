Calcio a 5: Serie C2. Atletico atteso dalla prova Emiri per trovare continuità

La squadra di Gallo in cerca di fiducia nei propri mezzi per affrontare al meglio una stagione che si prospetta dura

MONREALE, 21 ottobre - Il rendimento dell’Atletico Monreale sembra rappresentare al meglio quello che è un orologio a pendolo, che oscilla tra ottime prestazioni e partite nelle quali ha più difficoltà ad esprimersi.

Le ottime idee di mister Gallo sono spesso un vaso di Pandora per i “colchoneros”, che hanno avuto il difetto ricorrente di non trovare la forza nelle gambe in diversi momenti clou. Con la speranza e l’obiettivo di mettersi alle spalle questi tratti ricorrenti, dopo la settimana di pausa per via del primo turno di Coppa Sicilia (dove l’Atletico riposava) finalmente l’armata di Gallo torna a lavoro. Il prossimo avversario sarà il Futsal Emiri, formazione di viale degli Emiri che è stata sorteggiata assieme ai monrealesi e allo Jato nel girone di coppa. La partita, valida per la quarta giornata di campionato, potrebbe diventare già un importante crocevia della stagione: vincere significherebbe attaccarsi al treno di testa in lotta per la promozione, mentre perdere punti complicherebbe e non poco la scalata dell’Atletico nella categoria.

La sfida contro il Futsal Emiri, quindi, non varrà solo i tre punti di campionato, ma sarà anche un antipasto del weekend di coppa che, con ogni probabilità, risulterà decisivo per il passaggio del girone preliminare. La squadra palermitana ha conquistato solo una vittoria nelle precedenti tre partite di campionato (contro l’Agrigento, ndr), oltre che alla vittoria interna per 5-3 contro lo Jato lo scorso weekend nella prima giornata di Coppa.

L’Atletico è tenuto a confermare il proprio ottimo rendimento esterno, testimoniando la bontà del progetto Gallo e dell’ottima sessione di mercato che sembrerebbe aver portato ottimi risultati, Lanza e Macaluso su tutti.

La partita è prevista per domani sabato 22 ottobre alle ore 16 al Centro Sportivo Futsal Emiri di Palermo. Il fischietto della partita sarà Salvatore Genovese della sezione di Trapani. La partita, valida - lo ricordiamo - per la quarta giornata di Serie C2, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook dell’Atletico Monreale.