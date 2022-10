Calcio a 5: Serie D. Per Pioppo l’esordio è da pollice in su

A Sferracavallo la squadra di mister Mosca si impone per 5-3

PALERMO, 22 ottobre – Comincia col piede giusto l’avventura del Pioppo Futsal nel campionato di Serie D. La prima partita, infatti, quello dello storico ritorno dei colori gialloverdi della frazione in un campionato ufficiale, finisce con la vittoria per 5-3 a spese del San Giovanni Battista.

Il match si è disputato ieri sera all’oratorio Pastorello di via Schillaci, nella borgata marinara di Sferracavallo ed ha visto la formazione allenata da mister Giacomo Mosca prevalere nel confronto con la compagine palermitana, nel match che costituiva una sorta di anticipo della prima giornata del campionato. Va ricordato che il Pioppo Futsal è inserito nel girone A del campionato provinciale di Serie D, a differenza dell’altra compagine monrealese che partecipa alla stessa competizione, il Futsal Club Monreale, che, invece, è stato destinato al girone B.

Nel match di ieri sera ha pagato la filosofia seguita dal club pioppese, che ha scelto di inserire nel proprio roster alcuni giovani di prospettiva, ma ha scelto soprattutto di puntare sull’esperienza di diversi giocatori di lungo corso, con alle spalle tanti campionati anche di livello decisamente più alto. Così come nella scelta del mister, considerato che mister Mosca vanta nel suo curriculum presenze di bel altra caratura.

Ieri sera queste scelte si sono rivelate azzeccate, dal momento che a fare la differenza è stata proprio l’esperienza, che ha trascinato la formazione pioppese verso il successo.

A segno sono andati Potenzano, poi, con una doppietta ciascuno Marco Faria e Gigi Ventimiglia, quest’ultimo, a dispetto di un’età non più verde e del colore dei capelli, ha dimostrato di essere ancora efficace anche in fase realizzativa. Per i padroni di casa gol di Salerno ed Arnone, quest’ultimo autore di una doppietta. Notevole l’apporto della tifoseria pioppese, ma questo, soprattutto nella gara d’esordio, era un fatto ampiamente previsto.

Prossimo impegno dei gialloverdi, il 5 novembre, ancora in trasferta, quando la squadra pioppese farà visita alla Polisportiva Real Sport.