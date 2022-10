Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico funziona ad intermittenza: con l’Emiri finisce 3-2

Black-out fatale per la squadra di Gallo, che si fa rimontare dai padroni di casa

PALERMO, 22 ottobre – Cali di tensione e rendimento non sono per nulla accetti se si vuole puntare in alto. Ma, ancora una volta, sembra che l’Atletico ne soffra in maniera quasi patologica.

La partita del centro sportivo Emiri doveva essere un altro mattone sul quale costruire la stagione che verrà, ed invece si è scoperta essere un altro buco nell’acqua. Il campo palermitano, molto largo, consentiva ai giocatori a disposizione di mister Massimo Gallo di spaziare di più nella manovra, rendendo quindi al meglio. Tesi rafforzata dai primi minuti del match, che sono completamente a trazione “colchoneros”. È proprio l’Atletico a sbloccare l’incontro al minuto numero 6, con un colpo di tacco di Roberto Grimaudo che nell’area di rigore trafigge l’estremo difensore dell’Emiri Rinicella, che si supererà in diversi interventi nel corso della prima frazione, che vede solo i biancorossi di Monreale realmente pericolosi.

L’Emiri sembra in bambola, visto che risulta pericoloso solo con il palo da pochi passi colpito in spaccata da Mignosi. La seconda frazione inizia sulla falsariga della prima: è l’Atletico a fare da padrone della sfida e, grazie al tocco di Anitra su un ottimo filtrante di Costantino, riesce a trovare il raddoppio al minuto numero 4 del secondo tempo. La partita sembra ormai essere una facile discesa per la squadra di Gallo ma, qualche secondo dopo la rete di Anitra, il numero 11 dei padroni di casa Parisi trova il gol dell’1-2.

Sembra solo un timido incidente di percorso, ma l’Emiri prende fiducia e, dopo un time-out occorso al minuto 23, trova la rete del pareggio con Di Maria. I padroni di casa non si fermano qui e, in un momento di buio totale per l’Atletico, trovano anche la rete del definitivo 3-2 con il capitano Loddo. A nulla servono gli sforzi finali dell’Atletico, vicinissimo al gol a più riprese con Costantino e Salamone.

Seconda sconfitta in quattro partite per i monrealesi, che rimangono a sei punti in classifica, raggiunti proprio dagli avversari di oggi. Rendimento pericolosamente discendente durante le fasi della partita, che è poi costato non solo i tre punti, ma anche il risultato utile alla squadra di Massimo Gallo, che dovrà tornare sui propri passi dopo un’altra sconfitta che, sicuramente ancora non fa da guastafeste ai piani dell’Atletico, ma che poteva anche portare ad ottenere qualcosa di più.

La prossima partita dell’Atletico Monreale sarà la settimana prossima, sabato 29 ottobre, in casa contro l’Agrigento Futsal.