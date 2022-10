Calcio a 5: Serie D. Sconfitto a Bisacquino, il Futsal Club Monreale cerca la rivincita contro l'Atomo Networks

Sarà l'esordio casalingo per gli uomini di Sorrentino. Appuntamento al campo Arkimede sabato alle ore 15,30

MONREALE, 26 ottobre – C' ancora amarezza in casa Futsal Club Monreale per la sconfitta maturata sabato scorso in quel di Bisacquino al cospetto della formazione locale col punteggio di 2-0 nella gara d'esordio del campionato di serie D, girone D.

La partita è stata a lungo in equilibrio, poi il Bisacquino è riuscito a sbloccarla. Da lì il il Futsal Club Monreale ha cercato di reagire ma forse l’emozione delle prima partita per molti e l'inesperienza hanno vinto su tutto. Tante occasioni sprecate e tanto rammarico per una partita che poteva andare diversamente. Migliore in campo sicuramente Luca Lo Bello, una sicurezza indiscutibile per la formazione di mister Davide Sorrentino.

“Ci può stare perdere la prima partita in un campo difficile come Bisacquino – commenta il diesse Alessio Tarallo – sappiamo che per molti era la prima partita in assoluto nel futsal, adesso dobbiamo solo capire dove abbiamo sbagliato, ripartire dalle cose buone viste, mettere grinta e cuore per dimostrare il nostro valore. Mister Sorrentino crede tanto nel valore tecnico e tattico di questa squadra” .

Dopo la sconfitta, però, è tempo di ripartire e la testa è già al prossimo impegno che vedrà la formazione monrealese impegnata sabato per la prima in casa contro l'Atomo Networks di Partinico.

La partita si giocherà al campo Arkimede alle ore 15.30. La società invita tutti gli sportivi ad andare a sostenere i colori monrealesi.