Domani Mirto-Monreale C5: la trasferta più lunga del campionato

Si gioca a Crosia, nord della Calabria ionica, a più di 500 chilometri di distanza

MONREALE, 28 ottobre – La trasferta è di quelle impegnative, non foss'altro che per ragioni chilometriche. Tra Monreale e Crosia, ridente paesino della provincia di Cosenza, a due passi da mar Ionio, infatti, ce ne sono più di 500, più ovviamente lo Stretto di Messina.

Questa la ragione per cui il Monreale calcio a 5, anticipando rispetto alle normali modalità organizzative delle trasferte, partirà stasera alla volta della cittadina calabra. Troppo stancante, più di quanto non lo sarà così, sarebbe stato fare la levataccia domani e sorbirsi il lunghissimo viaggio di trasferimento.

Al Palazzetto dello Sport del piccolo centro cosentino (nella foto), ad attendere i biancazzurri di mister La Bianca, domani pomeriggio ci sarà la Main Solution Mirto, per dare vita al match valevole per la quinta giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H).

Sarà un confronto inedito. Le due squadre, infatti, non si sono mai affrontate ed entrambe certamente hanno molta curiosità di tastare lo spessore dell'avversaria in quello che si presenta come un test importante per tutte e due le compagini.

La partita di domani, infatti, appare come un significativo crocevia del campionato, quello che, tanto al Mirto quanto al Monreale, potrà dire quale sarà l'effettivo spessore tecnico e caratteriale della squadra.

I calabresi, prima del match, si presentano come formazione di tutto rispetto, considerato che stazionano al terzo posto della graduatoria con sette punti al loro attivo, assieme al Megara Augusta. Giusto uno in più del Monreale che, dopo la squillante vittoria di sabato scorso contro l'Acri, di punti in classifica ne ha sei.

Ci sarà da sfoderare una grande prestazione, quindi, se non si vorrà tornare a casa a mani vuote. Tanto sotto l'aspetto tecnico, che, soprattutto, caratteriale. Trasferte come queste non sono mai facili per nessuno e il livello di adrenalina e di concentrazione, quindi, dovrà essere massimale.

Mister La Bianca, nello scegliere gli uomini da convocare, questa settimana non è stato penalizzato dal giudice sportivo poiché nessun provvedimento disciplinare è stato adottato ai danni di giocatori biancazzurri. Stessa cosa per i calabresi, che anch'essi potranno quindi schierare la loro formazione-tipo.

Monreale News, anche questa settimana sarà al fianco del Monreale calcio a 5 e trasmetterà la partita in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook a partire dalle 14.55.

Calcio d'inizio alle ore 15 in punto. Fischierà una coppia pugliese composta dai signori Francesco Decorato della sezione di Barletta e Jacopo Giannelli di quella di Bari. Cronometrista Antonio Basile della sezione di Rossano Calabro.