Domani Monreale C5-Megara Augusta: fare reset dopo i fatti di Crosia

La squadra siracusana costituisce un difficile ostacolo da superare

MONREALE, 4 novembre – L'importante sarà fare reset. Riavvolgere il nastro, dopo i fattacci di Crosia di sabato scorso e ripartire di slancio. Compito difficile, ma non impossibile. Sarà questo il tema centrale della sesta giornata dal campionato di Serie B di calcio a 5 (Girone H) per il Monreale calcio a 5.

Il match sarà quello che vedrà impegnati i biancazzurri di mister La Bianca contro la forte compagine del Megara Augusta, che viaggia nelle zone nobili della classifica, con 10 punti al proprio attivo. La compagine aretusea ha fin qui disputato uno scorcio di campionato di grande livello, trascinata dai suoi giocatori più rappresentativi Pasqua, Vega e Caminero, cecchini che sanno come far male alle squadre avversarie e che lo hanno già dimostrato in diverse occasioni. Il Megara viene da una stagione scorsa di prim'ordine in cui riuscì a conquistare, oltre che la promozione in Serie B, anche la coppa Italia di Serie C.

Il tecnico megarese Pietro Armenio tornerà ad avere a disposizione il playmaker Michael Sparagnini, cuore pulsante di tutte le manovre della sua squadra, che ha scontato la lunga squalifica successiva alla partita interna con il Villaurea.

Da parte opposta, mister La Bianca recupera Andrea Bruno, acciaccato da problemi muscolari, che pur essendo stato convocato nelle ultime due partite, non era sceso precauzionalmente in campo.

I biancazzurri, dopo aver visto sfumare la vittoria agli ultimi 24” a Crosia, ma soprattutto dopo il convulso dopo-partita, dovranno trovare la concentrazione giusta per rimettersi in cammino nel migliore dei modi, ovviamente Megara permettendo.

La partita, come sempre, potrà essere seguita in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews a partire dalle 16.55.

Calcio d'inizio alle ore 17 in punto al palazzetto dello sport di Piana degli Albanesi. Fischieranno Salvatore Cucuzzella della sezione di Ragusa ed Emanuele Nazareno Di Gregorio di quella di Catania. Cronometrista Giorgia Mongiovì della sezione di Palermo.