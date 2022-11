Calcio a 5, il punto sulla B: sgambetto al Palermo, lotta aperta sul treno play-off

Pari casalingo per i rosanero, Ecosistem ancora primo a un punto. Battaglia serrata in zona play-off con tre squadre a punteggio pari

MONREALE, 8 novembre – Si tratta di Città di Acri, Monreale C5 e Megara Augusta, e stanno regalando spettacolo nella loro corsa in queste prime sette giornate. Tutte e tre in zona play-off, saldamente ancorate agli stessi punti, a insidiare il Mirto che è solo una lunghezza sopra.

Ed è proprio il Città di Palermo ad esser fermato dalla doppietta di Leandro ''Coutinho'' Oliveira. Classe 2002, tanta tecnica, tanta qualità, ma anche tanti gol visto che – con le sue due reti contro i rosanero – ha agganciato il proprio compagno Salerno in testa ai migliori marcatori dell'Acri. A nulla sono servite le marcature di Torcivia e Rizzo (2-2 il finale del match): le aquile di mister Cappello vedono sfumare la possibilità di riguadagnare la vetta, lasciando il primato – per un solo punto – all'Ecosistem Lamezia.

Gli orange, infatti, non hanno sprecato nulla, anzi. Un rotondo 4-0 rifilato al Villaurea lancia i lametini e affossa i neroverdi, penultimi a 2 punti sopra l'Arcobaleno Ispica, che si arrende questa volta al poker di Costanzo e alle reti di Malouk e Guarnieri del Messina Futsal (4-6), rimanendo ancora fanalino di coda della corsa. Non va meglio nemmeno al Real Termini Rekogest, il cui avvio non può certamente definirsi positivo: una sola vittoria in cinque partite, tutte le altre solo sconfitte, tra cui anche l'ultima contro il Mirto C5 (4-7). Tornando alla zona play-off spettacolo assoluto è andato in scena al palazzetto di Piana tra Monreale C5 e Megara Augusta, con la rimonta sontuosa degli biancazzurri di mister La Bianca in uno scontro diretto che vuol dire tanto, ma tanto morale (6-4). Di poco sotto alla zona blu della classifica sta il Casali del Manco, che infila la seconda vittoria di fila - dopo un paio di risultati negativi – contro il Mascalucia (5-1).

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (14 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (13 PT)

3. MAIN SOLUTION MIRTO (11 PT)

4. MEGARA AUGUSTA (10 PT)

5. MONREALE C5 (10 PT)

6. CITTA' DI ACRI (10 PT)

7. CASALI DEL MANCO (9 PT)

8. MESSINA FUTSAL (8 PT)

9. DRAGO ACIREALE (6 PT)

10. MASCALUCIA (6 PT)

11. REAL TERMINI (3 PT)

12. VILLAUREA (2 PT)

13. ARCOBALENO ISPICA (0 PT)