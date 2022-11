Domani Monreale C5-Messina Futsal: obiettivo dare continuità ai propri risultati

Impegno difficile per i biancazzurri contro la formazione peloritana

MONREALE, 11 novembre – Trasferta impegnativa, quella di domani, per il Monreale calcio a 5, chiamato ad affrontare l'ostica formazione del Messina Futsal al PalaMili, nella partita valevole per la settima giornata del campionato di Serie B.

La squadra di mister La Bianca è reduce dall'esaltante vittoria casalinga contro il Megara Augusta, ottenuta al termine di una clamorosa rimonta che ha visto i biancazzurri passare dal 1-4 nel quale si sono ritrovati nel corso del secondo tempo, all'insperato 6-4 finale.

Il successo contro i megaresi, però, non modifica di nulla il termometro del match di domani contro il Messina Futsal. Il Monreale, infatti, pur soddisfatto per avere messo in tasca tre punti che sembravano ormai persi, dovrà ricordarsi di avere di fronte una formazione di livello (8 punti in classifica), nella quale spiccano le individualità del brasiliano Everton Guarnieri e del bomber Benito Costanzo.

I peloritani non nascondono di voler puntare ad allungare la striscia di risultati positivi, anche se come afferma la pagina facebook del club giallorosso, dovrebbero essere assenti il portiere Simone Fiumara e l’acciaccato Andrea Cucinotta, mentre l’esperto Andrea Consolo è tornato a disposizione dell’allenatore Salvatore Battiato.

Il Monreale si presenterà quindi nell'impianto messinese conscio di avere di fronte una formazione solida, che non ha ancora vinto tra le mura amiche e che quindi aspetta il match di domani come un'occasione propizia per mettere in tasca i tre punti. La spedizione monrealese partirà domattina in pullman alla volta della città dello Stretto.

Monreale News, come di consueto, trasmetterà il match in telecronaca diretta streaming sulla propria pagina facebook, a partire dalle 14,55.

Calcio d'inizio alle ore 15. Fischieranno Sebastiano Monaco e Fabio Alfio Sfilio entrambi della sezione di Acireale, cronometrista Concetto Fabiano di quella di Messina.