Calcio a 5, il punto sulla B: in vetta tornano le aquile, vittoria storica del Villaurea

Alla settima giornata arriva la prima storica vittoria dei neroverdi in serie B, l'Ecosistem rallenta e il Palermo ri-sorpassa

MONREALE, 14 novembre – Si è fatta attendere un po', ma alla fine è arrivata. Che importa se contro il fanalino di coda della competizione? Un appuntamento con la storia è sempre un appuntamento con la storia. Vince per 4-1, per la prima volta dopo la promozione al campionato nazionale di Serie B, il Villaurea e inaugura i primi tre punti contro l'Arcobaleno Ispica in casa.

Piatto ricco, a doppia ''Cipolla'' e servito con contorno di Badalamenti e Bonanno. La ricetta fa sorridere finalmente i tifosi neroverdi, che avevano atteso questo momento per ben sette giornate, riuscendo a mandar giù finora solo tre sconfitte e due pareggi. Vogliamo il dessert? Eccolo servito: scavalcato anche il Real Termini, adesso sotto a due punti, e 11ª posizione conquistata, a brevissima distanza dal Drago Acireale. Proprio i termitani devono fare i conti infatti con il Megara Augusta, che con il tris di Celano e le doppiette di Gines Vega e Sparagnini – senza dimenticare le reti di Caminero e Arrigo – confezionano addirittura il 9-2 finale, salendo adesso al terzo posto e ricacciando giù il Mirto, sconfitto dal Città di Palermo.

Nella giornata in cui l'Ecosistem Lamezia perde in casa del Mascalucia per 4-1 infatti, le aquile fanno incetta di punti contro gli altri calabresi, trascinate da un super Montevago (che fa addirittura poker) verso la ritrovata vetta della classifica, parzialmente isolati a sedici punti. Non gira bene stavolta al Monreale, che deve arrendersi al 4-2 imposto dal Messina Futsal, che insieme al Città di Acri – cui basta un pareggio col Drago Acireale – completa il vagone play-off.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (16 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (14 PT)

3. MEGARA AUGUSTA (13 PT)

4. MESSINA FUTSAL (11 PT)

5. MAIN SOLUTION MIRTO (11 PT)

6. CITTA' DI ACRI (11 PT)

7. MONREALE C5 (10 PT)

8. CASALI DEL MANCO (9 PT)

9. MASCALUCIA (9 PT)

10. DRAGO ACIREALE (7 PT)

11. VILLAUREA (5 PT)

12. REAL TERMINI (3 PT)

13. ARCOBALENO ISPICA (0 PT)