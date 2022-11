Calcio a 5: Serie C2. Terremoto in casa Atletico Monreale: Massimo Gallo non è più l’allenatore

L’annuncio è arrivato tramite una nota ufficiale della società. Al timone della squadra ci sarà Mister Natale Macaluso

MONREALE, 17 novembre - Ci sono storie fatte di tanti se e di tanti ma; di solito sono quelle con un finale poco lieto, che non hanno raccolto quanto seminato. Sarà ricordata in questo modo l’esperienza di mister Massimo Gallo sulla panchina dell’Atletico Monreale, la quale si è chiusa nella giornata martedì 15 novembre.

Il tecnico palermitano, 50 anni, era ritornato a Monreale nel luglio 2021, dopo alcuni trascorsi da giocatore nella Ganci Mobili, società dilettantistica monrealese in attività negli anni ‘90. Il presidente Marcello Vaglica l’aveva scelto sia per l’ottima carriera da allenatore che ai tempi annoverava (Atletico Capaci, R-Star, Sant’Anna), sia per la capacità di mettere in campo i suoi ragazzi in maniera organizzata, valorizzando le rose a sua disposizione e giocando in maniera sistematica ed efficace.

La prima stagione in maglia “colchoneros” non è stata delle migliori: una flessione delle prestazioni nel periodo tra ottobre e dicembre ha sin da subito ammazzato le possibilità di terminare il campionato nelle zone alte per l’Atletico. A nulla è servito un buon periodo di forma post-pausa forzata per l’imperversare della variante Omicron: i monrealesi si sono dovuti accontentare di un misero ottavo posto, davanti alle sole squadre del Città di Marsala e dell’Ad Maiora di Prizzi.

Con la speranza di fare bene l’anno successivo, la dirigenza aveva in un primo momento confermato la presenza di Gallo in panchina anche per la stagione 2022/23: il secondo tentativo però, grazie anche ad una maggiore presa di coscienza della rosai e i tanto voluti rinforzi, doveva essere quello giusto. Detto, ma non fatto: l’annata dei monrealesi inizia con più alti che bassi: nelle 8 partite stagionali sono state vinte soltanto la metà (di cui una in coppa contro l’ASD Jato), troppo poco per una squadra che per le aspettative della dirigenza e della piazza esige una immediata lotta per la promozione in C1.

Ironia della sorte, la tanto sofferta quanto nell’aria decisione di esonerare Gallo arriva dopo l’unica vittoria casalinga sul campo della sua gestione, ovvero l’ottima prova di sabato 12 novembre contro il Città di Marsala vinta per 8-4.

La dirigenza ha fatto sapere che la guida della squadra sarà il mister Natale Macaluso. Il posto da vice allenatore verrà ricoperto dall’attuale direttore sportivo Salvatore Mineo. Macaluso, quest’anno alla guida dell’under 19, lascia il posto da allenatore ad Alberto Ganci.

“L’Atletico Monreale vuole ringraziare il mister Massimo Gallo per il lavoro svolto con e per la squadra in questi mesi. La scelta di dividersi è stata dettata dalla voglia della società di dare una scossa all’ambiente. Il Presidente Marcello Vaglica e tutta la società Atletico Monreale augurano una buona fortuna e un buon proseguimento di carriera a mister Gallo” si legge in una nota ufficiale della società.