Calcio a 5: Serie C2. Atletico Monreale ospite del San Gregorio Papa per la prima di mister Macaluso

Esordio per il nuovo allenatore dell’Atletico dopo l’esonero di Gallo: obiettivo continuare la striscia di buone prestazioni delle ultime uscite

MONREALE, 18 novembre - Nonostante il recente cambio di guida tecnica, l’Atletico Monreale deve farsi trovare nuovamente pronto per la trasferta contro il San Gregorio Papa. La sfida concluderà una settimana molto tribolata e coinciderà con l’esordio in panchina del nuovo mister Natale Macaluso.

I monrealesi, nonostante l’esonero di Gallo, sono reduci da diverse buone prestazioni dal punto di vista del gioco espresso: negli ultimi 20 giorni sono arrivate risposte confortanti dai giocatori sul campo, che hanno portato successivamente a due vittorie contro Jato (in coppa) e Città di Marsala e alla sconfitta contro la capolista Alcamo Futsal.

L’obiettivo di mister Macaluso e del roster “colchoneros” sarà dunque quello di trovare continuità con il gioco espresso finora, nonostante il cambio di guida tecnica. Di fronte, sarà presente il San Gregorio Papa, formazione oramai divenuta una habitué della categoria. I palermitani, però, non arrivano da un ottimo periodo, traducendo i risultati finora ottenuti in un modesto ultimo posto, pari merito con il Favignana a tre punti.

Vincere, quindi, è d’obbligo: l’Atletico non deve farsi sopraffare dalla pressione di avere i favori del pronostico, cercando di portare a casa tre punti che sarebbero più importanti per il morale che per la classifica. L’appuntamento contro il San Gregorio Papa dell’ex Michele Chiappara sarà prefissato per sabato 19 novembre alle ore 15, al 7Bello Stadium di Palermo.

La direzione di gara sarà affidata al signor Christian Carrara della sezione di Marsala. L’incontro sarà trasmesso in diretta con telecronaca sulla pagina ufficiale Facebook dell’ASD Atletico Monreale.