Calcio a 5: Serie D. Per il Futsal Club Monreale arriva la prima vittoria in campionato

Calcio a 5: Serie D. Per il Futsal Club Monreale arriva la prima vittoria in campionato

Piegato l’Asd Valle Jato per 4-3

MONREALE, 18 novembre – Sarà il derby numero tre. Il quarto, se si considera pure la Coppa di Divisione. Sarà la terza volta, quindi, che il Monreale calcio a 5 sfida una compagine appartenente alla Città Metropolitana di Palermo.

Senza gli indisponibili Lo Bello, Citarda, Cangelosi, Spinnato e capitan Tripolini, il resto della squadra non aveva altro obiettivo se non vincere. La partita si mette subito male perché dopo 8 minuti il Futsal Monreale è sotto di 1-0 ed è già al 4 fallo. Palazzo, appena entrato, inventa un grande passaggio in verticale dalla metà campo e La Mantia appostato bene sul secondo pale mette in rete il gol dell’1-1. La squadra spinge e conquista il 5° fallo. Al 6° la Mantia avvia la pratica di sorpasso è così finisce il primo tempo per 2-1.

Nella ripresa sale in cattedra il duo Dario Tarallo-Claudio Giammona: è proprio Tarallo che, servito prima da Giammona e poi da Di Gristina, porta il risultato prima sul 3-1 e poi sul 4-2 (in mezzo la rete dello Jato) . Mister Sorrentino mischia un po’ le carte tenendo la squadra sempre compatta. La partita diventa molto dura: lo Jato spinge e Scebba si fa trovare sempre pronto con grande parate e tanta sicurezza. Negli ultimi minuti brividi finali, ma al triplice fischio è festa:al campo Archimede arriva la prima vittoria. “Adesso dobbiamo continuare su questa scia – dice il ds Alessio Tarallo – testa subito a sabato perchè sarà una finale a Capaci contro il Nou Camp. Speriamo di avere anche qualche infortunato a disposizione di mister Sorrentino”.