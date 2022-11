Calcio a 5, il punto sulla B: finalmente ecco l'Ispica, Messina sul podio

Un punto per dire "presenti", messinesi a cinque risultati utili consecutivi, in vetta ancora il Palermo

MONREALE, 21 novembre – E' un punto, uno solo. Però tanto basta a meritare la copertina della giornata, quella andata in scena sabato, valida come ottava del Girone H di Serie B. L'Arcobaleno Ispica riesce finalmente a sganciarsi dal fondale della classifica, cui era rimasta ancorata fino ad ora, strappando un pari al Mascalucia C5 in casa.

E' un 2-2 che sta bene a tutti. Sia ovviamente all'Arcobaleno Ispica, ma anche tutto sommato ai catanesi, che pur perdendo qualcosa dal punto di vista del terreno, rimangono alla soglia della zona play-off distante solo un punto, attendendo la sfida contro il Monreale, in programma sabato prossimo. Certo non un bellissimo momento per i normanni di mister La Bianca, che dovranno presentarsi a Mascalucia con bende e cerotti, a tamponare le ferite rimediate sabato nel derby contro il Villaurea, meritatamente vinto dai neroverdi (3-6), che in questo modo salgono a due vittorie di fila, staccando di poco il Real Termini, ancora fermo a tre punti, anche dopo la sconfitta contro il Messina Futsal (2-5).

Proprio i messinesi sono la sorpresa di giornata, perché grazie alla vittoria contro i termitani, accedono al terzo gradino del podio, a tre lunghezze dall'Ecosistem – vincente contro il Casali del Manco (3-2) – e a cinque complessive dal Città di Palermo – in goleada contro il Megara Augusta (5-1). Torna alla vittoria infine il Drago Acireale, dopo una striscia di tre risultati negativi e un turno di riposo, battendo il Mirto per 3-2 e agganciando l'ottavo posto.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (19 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (17 PT)

3. MESSINA FUTSAL (14 PT)

4. MEGARA AUGUSTA (13 PT)

5. CITTA' DI ACRI (11 PT)

6. MAIN SOLUTION MIRTO (11 PT)

7. MASCALUCIA C5 (10 PT)

8. DRAGO ACIREALE (10 PT)

9. MONREALE C5 (10 PT)

10. CASALI DEL MANCO (9 PT)

11. VILLAUREA C5 (8 PT)

12. REAL TERMINI (3 PT)

13. ARCOBALENO ISPICA (1 PT)