Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club ci prende gusto e passa facile a Capaci

Contro il Nou Camp finisce 4-1 per una vittoria che rilancia in classifica gli uomini di Sorrentino

CAPACI, 26 novembre – Arriva la seconda vittoria consecutiva per il Futsal Club Monreale che vince fuori casa contro il Nou Camp Capaci e compie un grande salto in avanti in classifica. La gara era valida per la 6ª giornata del campionato di serie D (Girone B).

La partita inizia bene con il Futsal Monreale subito padrone del gioco: al 10’ la sblocca e si sblocca finalmente Citarda. Poi, dopo tante occasioni, si chiude sul punteggio di 1-0 il primo tempo durante il quale la squadra è stata tatticamente quasi perfetta. Nel secondo tempo si fa male capitan Giammona costretto ad uscire. Nei primi minuti è ancora Citarda a segnare a portare il risultato sul 2-0. Il Futsal Monreale gioca e trova il 3-0 con Dario Tarallo e il 4-0 con Giovanni Tusa. Nei minuti finali spazio per il gol dei padroni di casa per il 4-1 finale. Da segnalare la grande prestazione di tutta la squadra ma più di tutti il giovane Michele Di Gristina.

Altri tre punti portati a casa e continua la scalata alla classifica. Contento Mister Sorrentino che dice: “Piano piano i ragazzi finalmente stanno mettendo in atto tutto quello che facciamo durante gli allenamenti, ho creduto sin dal primo momento in tutti questi ragazzi e sono sicuro che possiamo migliorare e toglierci soddisfazioni”.

“Settimana dopo settimana - aggiunge il diesse Alessio Tarallo – al di là dei risultati vedo una squadra solida ed un gruppo eccezionale ed unito e questo può renderci solo orgogliosi. Come società dobbiamo continuare così e prenderci le nostre soddisfazioni”.