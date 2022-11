Calcio a 5, il punto sulla B: Villaurea in fiducia, stop Palermo

Momento d'oro per i neroverdi, addirittura a tre vittorie di fila. Pari del Città di Palermo contro il Messina Futsal

MONREALE, 27 novembre – La vittima questa volta è il Real Termini, in uno scontro tra neopromosse che lasciava presagire spettacolo e divertimento. A sorridere però, al triplice fischio, è il Villaurea, che alla 9ª giornata infila adesso tre vittorie di fila.

Non potrebbe che definirsi d'oro il momento dei neroverdi, che dalla prima storica vittoria nel campionato cadetto contro l'Arcobaleno Ispica non ha fatto altro che stupire – e soprattutto meritare. Già contro il Monreale (pure nel bel mezzo della tempesta che più nera non si può) i palermitani avevano mostrato in chiara evidenza l'animosità delle squadre in fiducia, forti dei propri mezzi e delle proprie potenzialità. Contro il Real Termini poi la sfida era l'incontro della settimana, e il 4-2 ha suggellato anche stavolta con i tre punti la momentanea primavera. Crolla invece il Monreale, adesso terzultimo, anche se ancora a distanza considerevole dal Real Termini, fermo solo a tre punti. La gara contro il Mascalucia, anche se la formazione era fortemente rimaneggiata, aveva fatto vedere chiaramente la voglia di tirarsi fuori dalla bufera. Il risultato di 4-3 alla fine sorride ai catanesi, per quanto di misura, e il Monreale deve ancora passare qualche girone di Purgatorio prima di potersi dire nuovamente scampato di lidi peggiori.

Di poco sopra ai biancoazzurri è il Città di Acri, travolto 8-5 dal Mirto, che si lancia così al quarto posto, poco sotto il podio. E' stata quella l'arena di duello tra Città di Palermo e Messina Futsal, al fischio della sirena terminata con gli onori delle armi per entrambe le compagini e con un pari (5-5) che sì rallenta le aquile, ma che non inficia momentaneamente il primato della classifica – visto il turno di riposo dell'Ecosistem Lamezia. In orbita play-off è anche il Drago Acireale, al terzo risultato utile consecutivo, dopo la vittoria in casa del Megara Augusta (4-6) mentre è costretto a gravitare ancora all'ottavo posto il Casali del Manco, nonostante i tre punti contro l'ultimissimo Arcobaleno Ispica (3-1).

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (20 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (17 PT)

3. MESSINA FUTSAL (15 PT)

4. MAIN SOLUTION MIRTO (14 PT)

5. DRAGO ACIREALE (13 PT)

6. MASCALUCIA (13 PT)

7. MEGARA AUGUSTA (13 PT)

8. CASALI DEL MANCO (12 PT)

9. VILLAUREA (11 PT)

10. CITTA' DI ACRI (11 PT)

11. MONREALE C5 (10 PT)

12. REAL TERMINI (3 PT)

13. ARCOBALENO ISPICA (1 PT)