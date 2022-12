Domani Monreale C5-Casali del Manco: obiettivo invertire la rotta

I biancazzurri vogliono tornare al successo dopo tre battute d'arresto consecutive

MONREALE, 2 dicembre – Dirlo serve e poco, anzi a nulla. Serve agire. Invertire una pericolosa deriva che non promette nulla di buono. Le tre sconfitte consecutive, contro Messina, Villaurea e Mascalucia esigono un netto cambio di passo.

Delle traversie della rosa abbiamo ampiamente parlato, raccontando dell'interruzione del rapporto con alcuni giocatori, cui si sono aggiunte due squalifiche pesanti. Vicissitudini che hanno risucchiato il Monreale calcio a 5 nei bassifondi della classifica, dopo una partenza promettente.

Arriva, quindi, il momento di mettersi di buzzo buono e ricominciare la scalata verso posizioni di classifica più tranquille, che possano restituire serenità a tutto il gruppo ed alla società.

Sarà il caso di provarci a partire da domani, quando al palazzetto dello sport di Piana degli Albanesi, per dar vita al match valevole per la 10ª giornata, arriverà la formazione calabrese del Casali del Manco, squadra rodata, che la serie B la conosce bene e che sta disputando un campionato fin qui positivo.

Certamente non l'avversario più agevole per i biancazzurri di mister La Bianca che sanno di dover gettare il cuore oltre l'ostacolo per tornare a far punti e a riprendere il discorso interrotto quasi un mese fa con il Megara Augusta, quando arrivò l'ultima vittoria in campionato del Monreale.

Domani il tecnico biancazzurro potrà contare su un nuovo arrivo: quello del giovanissimo portiere Gigi Mistretta, reclutato dal vulcanico presidente Tony Sabella, per impinguare l'organico e rimpiazzare la partenza anticipata di Gabriele Catalano, accasatosi all'Isola calcio a 5, squadra di serie C1, assieme a Salvo Pitarresi e a Mirko Sorrentino.

Con i calabresi ci sono ottimi rapporti societari, consolidatisi nel corso della passata stagione, ma domani, ovviamente, per 40 minuti, ci sarà solo rivalità sportiva.

Monreale News trasmetterà, come di consueto, la telecronaca diretta in streaming sulla propria pagina facebook a partire dalle 16,55.

Palla al centro alle 17 in punto. Fischieranno Davide Salvatore Fonti della sezione di Caltanissetta e Francesco Quartaronello di quella di Messina. Cronometrista Davide Zingariello della sezione di Palermo.