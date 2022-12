Calcio a 5, il punto sulla B: l'Ispica beffa l'Ecosistem, il Messina prende quota

Messinesi al settimo risultato utile consecutivo, si ferma il Villaurea sotto i colpi del Palermo

MONREALE, 5 dicembre – Praticamente all'appello mancano solo i due scontri diretti, contro il Città di Palermo e l'Ecosistem Lamezia – passi falsi col Villaurea e il Mascalucia a parte. Per il resto l'avvio di stagione del Messina Futsal è stato invidiabile, con una striscia di risultati utili consecutivi che ieri, dopo la vittoria sul Drago Acireale, si porta addirittura a sette.

Prestazioni che permettono in questo modo ai messinesi di portarsi addirittura a 18 punti e di insidiare – adesso per davvero – il posto a sedere dell'Ecosistem, che non va oltre il pareggio (0-0) contro l'Arcobaleno Ispica. Non bastano le reti di Tomarchio e Saraceno agli acesi per evitare la marea giallorossa e il 4-2 finale suggella momentaneamente il secondo posto in classifica. Il primo rimane al Città di Palermo che ne fa addirittura sei al Villaurea. Neroverdi che dunque inciampano dopo le ottime partite delle ultime giornate, arrendendosi a Torcivia e compagni (6-2). Tra gli altri risultati bene il Mascalucia, che strappa la vittoria finale al Real Termini (4-5), ancora nella tormenta – e forse un po' di più visto i due punti in classifica per l'Ispica in fondo alla corsa. Redivivo il Monreale, che rialza la testa con l'accoppiata certezze e giovanissimi, nell'attesa di recuperare quache titolare e mister La Bianca in panchina. Nel frattempo archiviata la pratica Casali del Manco, addirittura scavalcato dai normanni. Rinviata invece la sfida tra Città di Acri e Megara Augusta.

CLASSIFICA *una gara in meno

1. CITTA' DI PALERMO (23 PT)

2. MESSINA FUTSAL (18 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (18 PT)

4. MASCALUCIA C5 (16 PT)

5. MAIN SOLUTION MIRTO (14 PT)

6. MEGARA AUGUSTA (13 PT)*

7. DRAGO ACIREALE (13 PT)

8. MONREALE C5 (13 PT)

9. CASALI DEL MANCO (12 PT)

10. CITTA' DI ACRI (11 PT)*

11. VILLAUREA (11 PT)

12. REAL TERMINI (3 PT)

13. ARCOBALENO ISPICA (2 PT)