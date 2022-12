Un Monreale C5 ''incerottato'' affronta domani l’Ecosistem Lamezia Soccer

Il match è valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie B (Girone H)

MONREALE, 9 dicembre – Un Monreale calcio a 5, per usare un eufemismo, “incerottato” affronterà domani una delle partite più dure del campionato, dovendosela vedere in trasferta con l’Ecosistem Lamezia Soccer, nel match valevole per l’11^ giornata del campionato di Serie B (Girone H).

Le vicissitudini dell’organico, cui si sono sommate le squalifiche, infatti, hanno ridotto all’osso la rosa a disposizione di mister La Bianca, che, domani, al PalaSparti, avrà a disposizione solo tre “over”. Dovendo fare di necessità virtù, quindi, il tecnico biancazzurro, sarà costretto a schierare un folto gruppo di “under”, alcuni dei quali sotto età, che hanno compiuto un lungo percorso di crescita, fin da bambini, proprio con mister La Bianca nella fila di “Avanti tutta”, la scuola calcio la cui direzione tecnica è dell’allenatore del Monreale.

Una valido ed impegnativo banco di prova, pertanto, per i giovani biancazzurri, cui manca ovviamente l’esperienza, ma non certamente l’entusiasmo e la voglia di crescere. In settimana la Corte di Giustizia Sportiva, organo di secondo grado, ha rigettato il ricorso presentato dal Monreale C5, che chiedeva la riduzione delle squalifiche comminate a mister La Bianca, a Michele Palazzotto e a Vincenzo Madonia. Disco rosso, quindi, per i tre che dovranno restare ancora ai box. Chi andrà in campo, quindi, sarà chiamato ad una prova di grande concentrazione e di coraggio e ardore, per tenere alto il nome della società biancazzurra in terra calabrese, dopo la confortante vittoria ottenuta sabato scorso contro l’altra squadra calabrese del Casali del Manco.

Dall’altra parte del campo ci sarà una delle compagini più attrezzate del campionato, una formazione che non fa mistero di ambire, assieme al Città di Palermo, alla vittoria finale.

I calabresi sono reduci dal pareggio esterno con l’Arcobaleno Ispica, terminato con l’insolito punteggio di 0-0, che lasciato tanti rimpianti in casa lametina, il cui allenatore Bebo Carrozza, vorrà far di tutto domani per conquistare l’intera posta e congedarsi nel migliore dei modi dal proprio pubblico, prima delle festività natalizie.

Il fischio d’inizio è in programma per le 16 in punto. Dirigeranno l’incontro Salvatore Cucuzzella della sezione di Ragusa e Fabio Perez di quella di Milano. Cronometrista Giovanna Zubba della sezione di Lamezia Terme.

Il match sarà trasmesso in telecronaca diretta a partire dalle 16 sulla pagina facebook dell’Ecosistem Lamezia Soccer.