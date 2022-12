Calcio a 5: Serie D. Futsal Club Monreale 10 e lode: tutto facile contro l’Oratorio San Vincenzo

I ragazzi di mister Sorrentino chiudono nel migliore dei modi il 2022

MONREALE, 17 dicembre – Si conclude con una vittoria schiacciante per 10-0 la partita che il Futsal Club Monreale ha giocato contro l’Oratorio San Lorenzo, valevole per la 9ì giornata di campionato e ultima dell’anno.

I ragazzi di mister Sorrentino, pertanto, chiudono l’anno in bellezza e con la voglia di continuare su questa scia dal 7 gennaio 1^ partita di coppa Trinacria) e poi nello scontro diretto del 14 gennaio contro il Club 84. Il Futsal Monreale la sblocca subito con Citarda, raddoppia capitan Giammona, poi Dario Tarallo e di nuovo Citarda chiudono il primo tempo sul 4-0. Tutto facile per i biancazzurri che hanno comunque espresso un buon calcio futsal. Spazio anche per i nuovi acquisti Pietro Costantino e Rosario Tarallo. Proprio quest’ultimo nel secondo tempo ne segna due, altri tre Spinnato e ancora Citarda, che fissano il punteggio finale sul 10-0. Grande entusiasmo per una vittoria che rilancia la squadra in zona playoff.

Tira le somme della prima parte di stagione Mister Sorrentino: “Ho creduto sempre in questo gruppo. Era difficile e lo sapevamo, ma adesso tutti si sono integrati, tutti stanno capendo i meccanismi del futsal. Dobbiamo migliorare tanto ancora, ma siamo sulla strada buona e sono sicuro che questo gruppo può arrivare molto lontano e possiamo prenderci quello che meritiamo.

Entusiasta il vicepresidente Massimo Giammona che ha centrato il suo obiettivo cioè quello di vedere una squadra affiatata che si diverte fuori e dentro il campo , senza pressioni con la voglia di fare Futsal e soprattutto dare esempio ai bambini della scuola calcio.

Soddisfatto il Ds Alessio Tarallo: “Siamo lì - ha detto – sapevo che ci voleva del tempo, ma piano piano stiamo raccogliendo e sono sicuro che l’inizio dell’anno ci porterà tante soddisfazioni sia in campionato che in coppa. I ragazzi sono affiatati, hanno creato un gruppo fantastico, tutti vogliono giocare e dare il contributo e chi resta fuori per scelte tecniche o per infortuni è sempre lì ad incoraggiare la squadra e stare vicino, e forse questa è la vera vittoria. I nuovi acquisti si sono integrati benissimo e stanno dando la marcia in più che ci aspettavamo. Adesso ci saranno due settimane di pausa durante le quali dobbiamo recuperare gli infortunati e ripartire senza fermarci, perché dobbiamo dimostrare chi è il Futsal Monreale. Nel frattempo venerdì dalle ore 18 ci sarà un bellissimo momento di sport locale vi invito tutti a stare con noi e farci gli auguri di buone feste”.