Calcio a 5, il punto sulla B: alla fine arriva l'Ispica, in vetta non molla nessuno

Davanti vincono tutte e tre, Villaurea ora è play-off

MONREALE, 19 dicembre – Vetta e valle. Testa e coda. Da una parte i primi, dall'altra gli ultimi posti. La scena dell'ultima gara dell'anno se la prendono rispettivamente il tandem Messina Futsal-Città di Palermo da una parte, Arcobaleno Ispica dall'altra.

Partiamo dalle sorprese. Corsare, sì certamente. L'Ispica arriva alla fine dell'anno con una testa che forse – facile presumerlo – gli avversari non avevano considerato. Già, perché da perdere due a zero a vincere addirittura 2-5 ce ne passa, eccome. Vero che dall'altra parte c'è un Monreale che è tutto un enigma. Un cubo di Rubick che di qua a gennaio deve esser risolto, se non ci si vuole perdere in formule troppo complicate. La partita – come detto – l'ha fatta la testa. E alla fine arriva la prima vittoria in campionato.

Tre punti che significano non sono entusiasmo alle stelle (quale miglior carburante?) ma anche fuga dall'ultimo posto, dove invece crolla il Real Termini, in piena crisi d'identità. In una gara pirotecnica vince alla fine in rimonta l'Ecosistem Lamezia (3-4), che mantiene il terzo posto attaccato al Messina Futsal. E qui veniamo alla testa della classifica, appunto. Altra roboante vittoria dei messinesi, che domano il Main Solution Mirto addirittura 1-6 rispondendo contemporaneamente al Città di Palermo, che vince anche questa giornata (contro il Casali del Manco, 4-1) laureandosi campioni d'inverno e aspettando gennaio per tornare a correre. Vincono anche Villaurea (contro l'Acri, 3-4) e Mascalucia (contro Acireale, 3-4), entrando entrambe in zona play-off, distanti soltanto tre punti, rispettivamente a quinto e quarto posto.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (27 PT)

2. MESSINA FUTSAL (24 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (24 PT)

4. MASCALUCIA C5 (20 PT)

5. VILLAUREA (17 PT)

6. MEGARA AUGUSTA (16 PT)

7. CASALI DEL MANCO (15 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (14 PT)

9. CITTA' DI ACRI (14 PT)

10. DRAGO ACIREALE (13 PT)

11. MONREALE C5 (13 PT)

12. ARCOBALENO ISPICA (5 PT)

13. REAL TERMINI (3 PT)