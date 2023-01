Calcio a 5, il punto sulla B: panettone indigesto per il Palermo, il big game va all'Ecosistem

Lotta in testa che si fa più stretta, rinviata per positività al covid la gara tra Messina e Megara Augusta

MONREALE, 9 gennaio – Urla e abbracci impazziti, frecce che scattano invasate in ogni angolo del campo. Gioia, semplicemente, nuda e cruda. E' questa senza alcun dubbio l'immagine della 13a giornata del Girone H di Serie B: una marea orange che, alla fine di una partita bellissima, strappa i tre punti al Città di Palermo, nello scontro diretto per il vertice della classifica.

Pronti via e – al rientro dopo la sosta natalizia – è subito una partita da botti più che di fine 'di inizio anno'. Se non era affatto scontato tornare a calcare il parquet dopo un periodo di tempo così lungo passato a lucidare scarpini (e gustare panettoni), c'è da dire che Ecosistem Lamezia e Città di Palermo hanno saputo dimostrare – se ancora ce ne fosse bisogno - a tutte le altre concorrenti in classifica che le protagoniste quest'anno vogliono essere loro due. Alla fine però il panettone indigesto è quello delle aquile rosanero, che – pur provando a rimontare l'inizio a favore dell'Ecosistem – non sono riuscite a riagguantare il pareggio (finale di 5-4). Poco male per gli Orange, che si vedono adesso praticamente appaiate ai palermitani, aspettando di conoscere il risultato della partita che doveva vedere l'una di fronte all'altra Megara Augusta e Messina Futsal, poi rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività al covid tra alcuni componenti del gruppo squadra neroverde.

Mentre a riposare è stato anche il Monreale, risultati importanti sono arrivati anche dagli altri campi. Vince il Mascalucia contro il Città di Acri (3-1), consolidando in questo modo il quarto posto e allungando sul Villaurea, fermato sul pari dal Mirto (2-2). Perde terreno rispetto al podio anche il Casali del Manco, che cede in casa al Drago Acireale (4-6), crollando addirittura al nono posto. Vince invece il Real Termini nello scontro diretto per la zona rossa della classifica contro l'Arcobaleno Ispica (2-4), tornando al dodicesimo.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (27 PT)

2. ECOSISTEM LAMEZIA (27 PT)

3. MESSINA FUTSAL (24 PT)*

4. MASCALUCIA C5 (23 PT)

5. VILLAUREA (18 PT)

6. MEGARA AUGUSTA (16 PT)*

7. DRAGO ACIREALE (16 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (15 PT)

9. CASALI DEL MANCO (15 PT)

10. CITTA' DI ACRI (14 PT)

11. MONREALE C5 (13 PT)

12. REAL TERMINI (6 PT)

13. ARCOBALENO ISPICA (5 PT)