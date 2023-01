Calcio a 5: domani fra Monreale e Real Termini sarà sfida salvezza

I biancazzurri tornano in campo dopo la lunga pausa natalizia

MONREALE, 13 gennaio – Archiviato il giro di boa, che si è concluso la settimana scorsa, pur senza il Monreale in campo perché fermato dal turno di stop imposto dal calendario, per i biancazzurri è tempo di guardare aventi e predisporsi nel migliore dei modi di fronte al girone di ritorno.

Domani pomeriggio, infatti ( ore 17, palazzetto dello sport di Piana degli Albanesi), il Monreale calcio a 5 tornerà a giocare per i tre punti per affrontare la seconda metà del campionato. Lo farà al cospetto del Real Termini Rekogest in un match che ha tutta l’aria di un bel derby, di grande importanza per entrambe le compagini. La classifica, infatti, dice che sia Monreale che Real Termini occupano posizioni precarie nella graduatoria, dal momento che i biancazzurri sono terz’ultimi a 13 punti, mentre i giallorossi viaggiano una posizione appena dietro, penultimi a quota 6. Ovvio pensare, quindi, come la sfida di domani rappresenti una tappa decisamente importante nella corsa salvezza di entrambe le contendenti.

Dicevamo della chiusura del girone d’andata, avvenuta la settimana scorsa. Il Monreale non ha giocato. Come sanno coloro che seguono le vicende del futsal siciliano, infatti, il girone H del campionato di Serie B è composto da 13 squadre: una, a turno, quindi, è costretta a riposare. Cosa che è toccata, appunto, al Monreale sabato scorso.

Adesso, però, specie dopo la brutta sconfitta casalinga rimediata nell’ultimo turno di campionato prima della pausa natalizia contro l’Arcobaleno Ispica, è il caso di tornare a muovere la classifica, per mettersi in una posizione di classifica un po’ più tranquilla. Ci sarà da avere ragione del Real Termini, però, che una settimana fa è andato a vincere proprio in casa dell’Ispica, fanalino di coda.

Ci sono tutti gli ingredienti, quindi, per pronosticare una partita accesa e combattuta, fra due delle squadre che insieme a Città di Palermo e Villaurea rappresentano la provincia di Palermo nel campionato cadetto di calcio a 5.

Il Monreale dovrà fare a meno di Michele Palazzotto, squalificato per un turno dal giudice sportivo, ma ritrova un giocatore di grande esperienza come Alessandro Comito, che dopo la breve parentesi al Cus Palermo, è tornato a vestire il biancazzurro dopo la finestra di mercato di dicembre.

Palla al centro alle ore 17. Fischierà una coppia calabrese formata da Alessandro Alfredo Cartisano e Domenico Saccà, entrambi di Reggio Calabria. Cronometrista Antonino Schifano della sezione di Trapani. Telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partener del Monreale calcio a 5.