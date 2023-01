Calcio a 5: Serie D. Il Futsal Club Monreale vince e vola al quarto posto in classifica

Importante successo ieri sera contro il Club 83

PALERMO, 14 gennaio – Ricomincia il campionato di serie D di calcio a 5, dopo la pausa natalizia e il Futsal Club Monreale ricomincia con una grande vittoria per 2-1 in casa del Club 83. Una vittoria che apre scenari importanti per i ragazzi di Mister Sorrentino.

Il nuovo anno non era iniziato nel migliore dei modi, vista la sconfitta di sabato scorso per 4-3 in Coppa Trinacria contro il Nou Camp Capaci. I ragazzi, però,hanno dimostrato che quello era stato solo un piccolo scivolone e ieri sera la squadra ha ritrovato la via maestra.

Subito in vantaggio nel primo tempo nei primi minuti grazie a Citarda e poco dopo al raddoppio di Capitan Giammona, il Futsal Monreale spinge ma non concretizza: arrivano prima due grandi parate di Scebba e poi il gol dei padroni di casa che accorciano le distanze. Finisce il primo tempo per 2-1. Secondo tempo molto tirato: il Futsal Monreale spinge e Dario Tarallo (migliore in campo insieme a Claudio Palazzo) si procura il rigore che Citarda poco dopo sbaglia. Il Futsal Monreale sfiora più di una volta il gol con Trapani, poi con Costantino e Tarallo ma la sfortuna ne ha la meglio. Negli ultimi minuti la squadra difende bene la porta di Scebba e al triplice fischio arriva la vittoria per la squadra di Davide Sorrentino. Una vittoria importante che rilancia i ragazzi in classifica che conquistano il 4° posto solitario e adesso caccia ai primi della classe.

Soddisfatto mister Sorrentino: “Dovevamo rialzare la testa dopo la sconfitta di sabato - racconta il tecnico – i ragazzi si allenano bene in settimana ed io e mister Favaloro abbiamo davvero tanta difficoltà nello scegliere chi lasciare fuori ad ogni partita perché tutti mettono cuore e impegno, ma fortunatamente ho davanti un bel gruppo che si supporta”.

“Vincere aiuta a vincere e i miei ragazzi ad ogni vittoria mi lasciano un’emozione incredibile. andiamo avanti come ci siamo prefissati ad inizio anno” aggiunge il vicepresidente Massimo Giammona.

Il diesse Alessio Tarallo è felice, ma adesso vuole il salto di qualità: “Finalmente – afferma – abbiamo una mentalità vincente. vedo i ragazzi lottare e hanno voglia di fare bene, tra alti e bassi siamo al 4° posto solitario, adesso dobbiamo alzare l’asticella , cercare di recuperare la coppa e continuare a fare più punti possibili in campionato perché sappiamo che dobbiamo ancora raccogliere tanto”.

Per il Futsal Monreale sabato prossimo partita importantissima contro l’Atletico Isola per allontanare le inseguitrici e guardare ai primi della classe. Appuntamento quindi sabato 21 gennaio alle ore 15.30 al campo Arkimede.