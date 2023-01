Il Monreale non molla e rimonta: contro il Real Termini è 4-4

Sotto di tre gol, i biancazzurri completano la rincorsa a soli 23” dal suono della sirena

PIANA DEGLI ALBANESI, 14 gennaio – Stare sul pezzo, non mollare mai e crederci fino alla fine. Questo il “mantra” di Monreale calcio a 5-Real Termini, sfida valevole per la prima giornata di ritorno del girone H del campionato di serie B.

Già, perché quando tutto sembrava già andato, tutto finito e tutto lasciava presagire un’altra pesante sconfitta, il Monreale calcio a 5 ha saputo tirare fuori il meglio di sè, portando a compimento una rimonta nella quale in pochi, anzi in pochissimi, ormai credevano. Mancavano pochi minuti al suono della sirena, quando il punteggio diceva Monreale 1, Real Termini 4, frutto di una partita in cui i termitani, trascinati per mano dall’eterno Gianmario Fuschi un ex che a Monreale conosciamo benissimo e che nonostante gli anta, corre ancora come un ragazzino con la metà dei suoi anni, stavano mettendo a ferro e fuoco la difesa biancazzurra, segnando quatto gol dopo l’illusorio vantaggio monrealese.

A qual punto però Andrea Bruno e compagni hanno raschiato il fondo del barile delle loro capacità, segnando in sequenza uno, due e tre gol, afferrando per i capelli sul 4-4 una partita ormai praticamente persa, quando mancavano solo 23” al gong.

Il pareggio, come ha osservato correttamente mister La Bianca a fine gara, costituisce l’esatto opposto di ciò che è successo nella partita precedente, persa malamente contro l’Arcobaleno Ispica. In quella occasione un Monreale a dir poco distratto si era fatto infilzare cinque volte dopo aver condotto egregiamente la partita per lunghi tratti. Oggi, invece, le parti si sono invertite, con i biancazzurri poco efficaci per gran parte del match e poi cinici e spietati nei minuti finali.

Il Real Termini, dal canto suo, ha dimostrato di essere squadre solida, capace di mettere in mostra un buon futsal, ma deve solo rimproverare se stessa se non è riuscita a portare a casa il match. Oggi però, nei minuti finali, il Monreale ha dimostrato di volerne di più, spinto da un ottimo Alessandro Comito, un giocatore utile in qualsiasi zona del campo, capace, tra l’altro, di sfoderare l’assist decisivo con una giocata da “professore”. Da sottolineare, poi, la prima doppietta in serie B di Davide Consiglio che ha aperto le marcature e poi ha chiuso la sfida con un gol liberatori a soli 23” dalla fine. L’altra doppietta monrealese è stata messa a segno dal “solito” Murò, vice capocannoniere del campionato, giunto ormai a quota 18 centri.

Le reti termitane sono state realizzate dalle due “bocche di fuoco" della Rekogest: Vincenzo Lucchese e De Jonathan Sousa, rapidi, tecnici ed efficaci. Una menzione particolare, però, va attribuita al giovane portiere ospite Antonino Dalba, protagonista assoluto della contesa, che ha reso davvero difficile la vita dei giocatori monrealesi.

Adesso, dopo aver archiviato questo importante pareggio, ci sarà da concentrare l’attenzione sul prossimo derby, quello che si giocherà sabato prossimo al PalaOreto contro il Città di Palermo. Occorrerà il Monreale degli ultimi minuti per portare punti a casa. Sarà comunque una bella sfida che seguiremo ancora insieme.