Calcio a 5, il punto sulla B: colpaccio Ispica, l'Ecosistem torna primo

A trentaquattro secondi dalla fine l'Ispica passa in casa contro il Città di Palermo, gli Orange vincono di misura e vanno in vetta

MONREALE, 16 gennaio – Futsal maledetto, maledetto futsal. Il tabellone di gara dice 34''. Solo trentacinque secondi. Sciocchezze per tutti, ma mai – e poi ancora mai – in uno sport come il Calcio a 5. Lo sanno bene i ragazzi del Città di Palermo, che al termine di una gara bellissima, vedono esultare Di Benedetto e compagni. Per soli 34'' secondi. Si esatto, 34''.

Innanzitutto, aldilà del risultato piratesco, da sottolineare è senz'altro l'atteggiamento dell'Ispica: i magri pasti al tavolo della bassa classifica finora hanno ingannato un po' tutti (chiedete al Monreale, ndr), anzi l'atteggiamento positivo era stata la nota a margine di molte ultimissime prestazioni. Fino a questa partita, inaspettata e per questo di per sé spettacolare.

E' pari sull'1-1 il punteggio al rientro negli spogliatoi, ma a metà del secondo tempo è proprio l'Ispica a passare in vantaggio 4-2 nonostante un arrembante Città di Palermo, che fino a quei 35'' al termine dell'incontro era riuscita a riagguantare il pareggio. Il resto – come si dice in questi casi – è ormai storia. L'Ispica fa il colpaccio proprio allo scadere (5-4), permettendo così all'Ecosistem Lamezia – vincente di misura sul Drago Acireale (4-3) – di risorpassare i palermitani in testa alla classifica.

Tra gli altri risultati da segnalare è la bella e convincente rimonta del Monreale sul Real Termini (4-4) e la goleada del Mascalucia che affossa il Mirto (9-0) e sale terza in classifica. Vincono anche il Casali del Manco contro il Città di Acri (6-1), riconquistandosi in questo modo un posto a sedere nella zona play-off, e – a tavolino – anche il Villaurea, contro il Megara Augusta.

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (30 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (27 PT)

3. MASCALUCIA C5 (26 PT)

4. MESSINA FUTSAL (24 PT)*

5. VILLAUREA (21 PT)

6. CASALI DEL MANCO (18 PT)

7. MEGARA AUGUSTA (16 PT)*

8. DRAGO ACIREALE (16 PT)

9. MAIN SOLUTION MIRTO (15 PT)

10. MONREALE C5 (14 PT)

11. CITTA' DI ACRI (14 PT)

12. ARCOBALENO ISPICA (8 PT)

13. REAL TERMINI (7 PT)