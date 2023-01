Calcio a 5, il punto sulla B: il Megara Augusta esce di scena, restyling alla classifica

E' arrivato il comunicato ufficiale della Divisione Calcio a 5, il Megara saluta e intanto si conclude anche la 15a giornata

MONREALE, 23 gennaio – A dire il vero, che qualcosa stesse andando storto era un sospetto comune a molti, rafforzatosi poi ancor di più dopo che i neroverdi avevano dato forfait al Villaurea, non presentandosi in campo e consegnando di fatto i punti a tavolino ai palermitani. Nei giorni scorsi, poco prima che anche la 15a giornata di futsal andasse in scena, è arrivato poi il comunicato definivo da parte della Lega: il Megara Augusta rinuncia ufficialmente alla partecipazione al campionato nazionale di Serie B – Girone H.

Con l'abbandono del palcoscenico da parte di una delle realtà storiche del Calcio a 5 siciliano – notizia presto condita sui social con numerosissimi messaggi di vicinanza alla società da parte di ex allenatori e giocatori – da ridefinire sono ovviamente anche i diversi punteggi e i relativi piazzamenti in classifica. In particolare dovranno saranno rivalutate le gare già disputate contro il Megara Augusta e quindi sottratti i punti conquistati a tutte le squadre che hanno già affrontato la compagine siracusana.

Nel frattempo però l'universo campo ha continuato a girare, portando a termine – come detto – anche la 15a giornata e sfornando dunque altri risultati da aggiungere al computo totale e complessivo. Perde l'Ecostem Lamezia, costretta a cedere alle ben otto reti del Città di Acri (8-7) e permettendo in questo modo tanto al Messina Futsal quanto al Città di Palermo di appaiarsi lì in vetta tutte a 27 punti. I messinesi infatti si prendono vittoria e tre punti sonanti contro il Villaurea, che interrompe così l'ottima striscia di risultati utili consecutivi inanellati anche prima della pausa natalizia (5-1). I palermitani invece riescono a spuntarla alla fine sul Monreale, che pure era riuscito a insidiare le aquile ben sfruttando i momenti di inferiorità numerica (3-2). Vittoria importante anche quella dell'Agriplus Acireale contro l'Arcobaleno Ispica, che stringe così la distanza dalla zona play-off, prendendo la scia al Villaurea ma gettando anche un occhio dietro all'Acri e al Mirto, nonostante la sconfitta contro il Casali (3-8).

CLASSIFICA

1. ECOSISTEM LAMEZIA (27 PT)

2. MESSINA FUTSAL (27 PT)

3. CITTA' DI PALERMO (27 PT)

4. MASCALUCIA C5 (26 PT)

5. CASALI DEL MANCO (21 PT)

6. VILLAUREA (17 PT)

7. DRAGO ACIREALE (16 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (15 PT)

9. CITTA' DI ACRI (14 PT)

10. MONREALE C5 (11 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (8 PT)

12. REAL TERMINI (7 PT)