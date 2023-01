Calcio a 5: Serie C2. Esame Sicilia Futsal domani per l’Atletico Monreale

Domare la squadra di Castelvetrano permetterebbe ai rossoblù di continuare la striscia positiva di risultati e di rimanere ingaggiata nella lotta play-off

MONREALE, 27 gennaio - Continua la sua corsa il campionato di Serie C2 di calcio a 5 e, parallelamente ad essa, continua anche quella dell’Atletico Monreale. La squadra di mister Macaluso, dopo le recenti ottime prestazioni, si è rilanciata in classifica, ed adesso il sogno play-off si è tramutato nell’obiettivo minimo stagionale.

l nuovo vento che tira dalle parti del Cus Palermo è testimoniato dall’ottimo filotto di risultati utili che hanno consacrato l’Atletico come una delle squadre più temibili e prestigiose del Girone A.

Per mantenere alta la concentrazione e confermare il favore del pronostico, la formazione monrealese è chiamata a portare a casa altri tre punti nella sfida valida per la 3ª giornata del girone di ritorno contro il Sicilia Futsal. La squadra di Castelvetrano è una delle più fisiche e rocciose del campionato, confermandosi come una delle classiche squadre che si possono affrontare in questa categoria: ovvero formazioni che hanno qualche difetto in termini di estro e fantasia, ma che puntano tutto sulla compattezza del gruppo.

Il Sicilia Futsal sta attualmente svolgendo un campionato nell’anonimato: lontana per sperare nella zona play-off, ma comunque abbastanza al sicuro per raggiungere l’obiettivo stagionale, ovvero la salvezza. L’operato dei castelvetranesi è quindi sufficiente e rispetta le aspettative. Attualmente ottavi a 13 punti, hanno una partita in meno poiché la sfida della passata settimana, contro il Favignana, non è stata giocata a causa delle condizioni meteo avverse che hanno impedito alla formazione del trapanese di raggiungere l’isola.

L’ultimo ed unico scontro diretto risale alla gara di andata, terminata col punteggio di 4-3 per i monrealesi, che in rimonta hanno scalfito i padroni di casa grazie alla punizione di Raffaele Mariolo. L’obiettivo per la gara di domani, quindi, è di replicare il risultato dell’andata, la speranza è quella di farlo senza particolari ansie o patemi nei minuti finali come nell’incontro precedente.

La partita si terrà al Cus Palermo, ed è prevista per le ore 16. Tempo permettendo, ci aspettiamo una partita che sulla carta non conserva particolari aspettative in termini di spettacolo in campo, ma potrebbe regalarci più di qualche sorpresa. Il fischietto della gara sarà Damiano Greco della sezione di Palermo. L’incontro sarà trasmesso in telecronaca diretta sulla pagina ufficiale Facebook dell’Atletico Monreale.