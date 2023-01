Domani Monreale C5-Drago Acireale, per proseguire la corsa salvezza

I biancazzurri cercano il riscatto dopo la sconfitta contro il città di Palermo

MONREALE, 27 gennaio – Che non sia il momento migliore della stagione per il Monreale calcio a 5 è di tutta evidenza. Che ci sarà da lottare e combattere centimetro per centimetro è, però, altrettanto scontato.

A partire da domani pomeriggio, quando i biancazzurri si troveranno di fronte il Drago Acireale nel match valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie B (Girone H), terza giornata di ritorno.

Il Monreale è reduce dalla sconfitta di una settimana patita fa per mano del Città di Palermo e maturata al termine di una partita ben giocata, nella quale probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più, fermi restando il valore e lo spessore dei rosanero di mister Cappello, che con i tre punti conquistati contro il Monreale hanno riagganciato la vetta della classifica.

Domani sarà un'altra bella sfida, perchè l'Acireale, squadra tosta e solida, trascinata dal bomber Gaetano Musumeci, è reduce dall'importante vittoria contro l'Arcobaleno Ispica e non fa mistero di guardare con ambizione alle zone nobili della classifica.

Mister La Bianca, purtroppo, dovrà fare a meno del bomber Murò, che è stato (frettolosamente e probabilmente ingiustamente) espulso sabato scorso durante il derby e che, di conseguenza, è stato fermato per un turno dal giudice sportivo.

Però, come ha osservato il presidente Tony Sabella, al termine del match con il Città di Palermo, il gruppo biancazzurro è compatto e coeso e chi scenderà in campo darà certamente il 101% delle proprie possibilità non facendo mancare grinta, impegno e voglia di combattere.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta sulla pagina facebook di MonrealeNews, media partner del Monreale calcio a 5.

Palla al centro alle ore 17. Fischierà una coppia laziale: Federico Scacco della sezione di Roma 2 e Pasquale Ramieri di quella di Frosinone. Cronometrista Davide Zingariello della sezione di Palermo.