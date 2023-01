Calcio a 5, il punto sulla B: crolla il Lamezia, il Palermo torna in testa

Tallonati da Mascalucia e Messina Futsal, le aquile di Marco Cappello volano a trenta punti, l'Ecosistem perde quota e scivola in zona play-off

MONREALE, 30 gennaio – La fine è tutt'altro che scritta. La corsa al titolo anzi sembra piuttosto una serie di cadute e resurrezioni: Città di Palermo prima, Ecosistem Lamezia poi, e viceversa. Lì in alto si aggiungono adesso anche Mascalucia e Messina Futsal, entrambe protagoniste di un testa a testa durante questa 16a giornata andata in scena nel weekend.

Partiamo da loro dunque. Senza troppi giri di parole, il Mascalucia fa letteralmente il colpo grosso. Rinaudo, poi De Barros e infine Tamurella infilano il finale (3-0) di una sfida per le posizioni nobili della classifica – contro il Messina Futsal - favorite anche dalla sconfitta dell'Ecosistem Lamezia. E' il Mirto fuori casa a beffare gli orange con una vittoria di misura (2-3) che però fa un grosso favore al Città di Palermo, nuovamente primo a 30 punti dopo la vittoria facile contro il Real Termini (4-0). Scivola dunque addirittura al quarto posto la formazione di Lamezia Terme, rimanendo indietro di tre punti ai palermitani, ma con una zona alta della classifica che si è fatta di colpo affollatissima.

Occhi puntati infatti sul Mascalucia, che infila il nono risultato utile consecutivo e che – soprattutto – non perde addirittura dallo scorso 5 novembre, esattamente la sesta giornata. Sono proprio i catanesi a stoppare bruscamente il filotto del Messina Futsal che comunque, almeno per il momento, non scende dal podio. Pareggio fondamentale invece quello contro l'Acri dell'Arcobaleno Ispica (1-1), che stacca ancora di un punticino la zona retrocessione alla quale rimane ancorato il Real Termini, mentre si avvicina pericolosamente ad essa il Monreale C5, in special modo dopo l'ulteriore sconfitta maturata in casa contro il Drago Acireale (4-6).

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (30 PT)

2. MASCALUCIA (29 PT)

3. MESSINA FUTSAL (27 PT)

4. ECOSISTEM LAMEZIA (27 PT)

5. CASALI DEL MANCO (21 PT)

6. DRAGO ACIREALE (19 PT)

7. MAIN SOLUTION MIRTO (18 PT)

8. VILLAUREA (17 PT)

9. CITTA' DI ACRI (15 PT)

10. MONREALE C5 (11 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (9 PT)

12. REAL TERMINI (7 PT)