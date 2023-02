Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico vuole la rivincita e i tre punti contro il Futsal Emiri

Dopo la sconfitta dell’andata, l’unica missione degli uomini di mister Macaluso sarà quella di continuare il trend positivo delle ultime gare

MONREALE, 3 febbraio - Continua il percorso verso la gloria che, tassello dopo tassello, l’Atletico Monreale sta conducendo verso obiettivi che sembravano miraggio ad inizio stagione.

L’annata era iniziata male, forse malissimo, e una delle partite specchio di quella situazione drastica è stata sicuramente l’incontro di andata contro il Futsal Emiri, formazione palermitana che ha vinto 3-2 in rimonta sui “colchoneros”. La rabbia e la frustrazione erano i sentimenti principali che avevano colpito il roster monrealese: ora le uniche sensazioni che si percepiscono dell’ambiente sono quel sentore di leggerezza e libertà mentale che permettono alle squadre di fare quel salto di qualità necessario per puntare in alto. Il Futsal Emiri rimane una squadra ostica e da non sottovalutare: nell’ultima partita, disputata in casa, ha fatto penare il Sant’Isidoro Bagheria, che ne è uscito vincitore solo per il rotto della cuffia, in un rocambolesco 2-3.

Ma l’Atletico sembrerebbe essere la squadra più in forma dell’intero campionato. Il roboante risultato di 8-0 ottenuto la scorsa settimana contro il Sicilia Futsal non è per nulla un punteggio farlocco o gonfiato: i monrealesi potevano anche segnarne di più.

È, invece, un segnale importante, dato da una squadra che adesso sembrerebbe avere piena coscienza di sé, dei suoi elementi e delle sue capacità potenziali.

È la squadra dei Macaluso, Lanza, Grimaudo, Lo Giudice, ma anche dei Mariolo, Salamone, Gentile, dei giovani terribili come Lupo e Anitra o degli eccentrici veterani come Costanzo: le premesse ci sono, ma adesso serve dare ulteriore linfa vitale alla continuità che si è instaurata sin da quando mister Macaluso si è insediato sulla panchina della prima squadra. La testa ora è al Futsal Emiri, il cuore chissà.

L’appuntamento della sfida valida per la 15a giornata di campionato è alle ore 16 al CUS Palermo. Sarà la seconda di un terzetto di sfide casalinghe dell’Atletico Monreale, che culmineranno nell’importante ritorno di Coppa Sicilia contro il Città di Marsala. L’arbitro della partita sarà Massimiliano Matteo Godino. L’incontro sarà trasmesso in telecronaca diretta sulla pagina facebook dell'Atletico Monreale.