Domani Città di Acri-Monreale C5: obiettivo muovere la classifica

I biancazzurri attesi alla lunghissima trasferta in terra calabrese per invertire il trend negativo degli ultimi tempi

MONREALE, 3 febbraio – Sarà una trasferta lunga e faticosa. L'auspicio è che sia pure fruttuosa. È quella che il Monreale calcio a 5 dovrà affrontare domani per opporsi al Città di Acri, formazione calabrese della provincia di Cosenza per il match valevole per la 4ª giornata di ritorno del campionato di Serie B (Girone H).

L'incontro, a causa dell'indisponibilità del palazzetto di Cosenza, sede delle partite casalinghe dell'Acri, si gioca a Casole Bruzio, sede degli incontri del Casali del Manco, sulle pendici della Sila. I biancazzurri partiranno di prima mattina alla volta della cittadina calabrese con l'interno di muovere una classifica che nelle ultime settimane, fatta eccezione per il pareggio casalingo con il Real Termini, ha segnato un po' il passo.

Attualmente gli uomini di mister La Bianca stazionano al terzultimo posto della graduatoria con 11 punti al loro attivo, proprio sotto il Città di Acri, che di punti ne ha 15 e che è reduce dal pareggio esterno in casa dell'Ispica per 1-1, non più tardi di una settimana fa.

Il tecnico dei biancazzurri non potrà disporre del capitano Andrea Bruno, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata (in maniera decisamente frettolosa) sabato scorso contro l'Acireale. La Bianca, però, recupera il bomber Murò, che la squalifica l'ha scontata proprio contro la formazione etnea.

La partita sarà trasmessa in telecronaca diretta, a partire dalle 18, sulla pagina faceook di Monreale News.

Fischieranno Fabio Alfio Sfilio e Sebastiano Monaco, entrambi appartenenti alla sezione di Acireale. Cronometrista Giuseppe Fiore della sezione di Cosenza.