Calcio a 5: Serie C2. L’Atletico vince con il rischio: Futsal Emiri battuto 3-2

La risolvono ancora Grimaudo e la doppietta di Macaluso. Undicesimo risultato utile per i monrealesi

PALERMO, 4 febbraio – È il rischio che alimenta la passione, certamente è meglio farne sempre meno uso. Nonostante un leggero calo di tensione, l’Atletico Monreale porta a casa un’altra importante vittoria, che lancia sempre di più la squadra di mister Macaluso nelle parti alte della classifica. Un 3-2 sporco, dove l’Atletico ha creato molto e si è riposato negli ultimi istanti, lasciando libero sfogo agli avversari, che non sono riusciti a raggiungere i padroni di casa.

Il match è rimasto bloccato per i primi venti minuti: ormai una tradizione per l’Atletico Monreale quella di sbloccare il risultato intorno a quel minutaggio. Lo studio minuzioso dell’avversario, unito ad alcuni spari a salve, collaborano ad aumentare queste coincidenze. È Roberto Grimaudo a stappare l’incontro: ricevendo una rasoiata di Lanza dalla fascia sinistra, il numero 22 raccoglie la sfera e con un impressionante gioco di gambe riesce a battere Passalacqua. L’Atletico raddoppia nei minuti di recupero del primo tempo: al 32’ di gioco, è Roberto Macaluso con un tiro poderoso dalla fascia destra a bucare il portiere avversario. Un gol dall’importanza fondamentale, in quanto è arrivato in una situazione di inferiorità numerica per i monrealesi.

Il minuto prima, infatti, era stato espulso Roberto Lanza in seguito a delle proteste dovute ad una decisione dell’arbitro Godino, che si è puntato diversi riflettori addosso durante l’arco del match. Le parole proferite dal numero 27 non gli sono piaciute particolarmente, ed ha estratto due gialli in rapida successione.

Il secondo tempo inizia con il solito Roberto Macaluso: al 9’ della ripresa è il numero 9 ad imperversare nell’area avversaria e a trafiggere per la seconda volta il portiere avversario. L’Atletico ha l’occasione per concedere il ko tecnico agli avversari intorno al 20’ del secondo tempo: l’arbitro Godino comanda un calcio di rigore a seguito di un contatto in area tra Lupo che andava spedito verso la rete e Parisi, ma Salamone allarga troppo la traiettoria e, nonostante l’aver spiazzato il portiere avversario, la sfera termina fuori.

Capitan Salamone, nonostante la solita ottima prova difensiva, è incappato anche in uno sfortunato autogol in seguito ad un serie di rimpalli al 28’ della ripresa. Nei minuti di recupero, il continuo sforzo degli ospiti trova un altro rimpallo all’interno dell’area di rigore che tradisce Curcio, protagonista in positivo per tutta la partita dopo degli interventi degni di nota.

Ma l’arbitro Godino fischia tre volte: è un tripudio biancorosso. Nonostante il rischio finale, è l’undicesimo risultato utile per l’Atletico, la terza vittoria consecutiva in campionato. Adesso ma testa è alla Coppa Sicilia, dove c’è da sbrigare la pratica Città di Marsala nel ritorno degli ottavi di finale. Ancora una volta, L’Atletico c’è.