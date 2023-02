Calcio a 5, il punto sulla B: riposano le big e il Mascalucia ne approfitta

Turno ai box per Città di Palermo ed Ecosistem Lamezia: il Mascalucia vince e va in vetta

MONREALE, 6 febbraio – Quando i gatti non ci sono il topo balla. Sia concesso il leggero ritocco al detto, quantomai indicato e adatto all'occasione. Il Mascalucia si aggiudica infatti il match contro il Villaurea, abbattuto per 4-0, e sorpassa tutti raggiungendo la meta più alta della scalata proprio nella giornata di riposo per gli orange e le aquile.

Al di là del bottino ''in contumacia'', da segnalare è sicuramente l'ottimo momento della squadra catanese, in filotto di risultati utili addirittura dalla 6ª giornata – vale a dire da ben dieci turni di seguito, escluso ovviamente il giro ai box. Se ne sono accorti tutti, anche le così dette big del campionato, quelle che fino a questo momento si erano divertite in un gioco all'acchiapparella nelle zone nobili della classifica: il Mascalucia adesso si trova infatti davanti a tutte con 32 punti, a due di distacco proprio dal Città di Palermo e a quattro dal Messina Futsal. Proprio i messinesi infatti non riescono a sfruttare la ghiotta possibilità di mangiucchiare qualche punto in più a quelle davanti, fermandosi soltanto sul pari con il Casali del Manco (2-2) e continuando così a gravitare soltanto alla terza posizione della corsa, un punto sopra l'Ecosistem. Accorcia sugli orange ancora il Drago Acireale, che vince contro il Real Termini (5-2) e sale a 22 punti vedendo un po' più da vicino adesso i lametini. Aumenta invece la distanza tra Real Termini e Arcobaleno Ispica, con i punti di distacco che adesso si fanno cinque. A chiudere la giornata – con la gara della 18 – è Città di Acri contro il Monreale C5, terminata con la vittoria dei biancazzurri di mister La Bianca, autori di una prova di carattere assolutamente non scontato visto il momentaccio trascorso nelle ultime uscite di campionato (3-4).

CLASSIFICA

1. MASCALUCIA (32 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (30 PT)

3. MESSINA FUTSAL (28 PT)

4. ECOSISTEM LAMEZIA (27 PT)

5. DRAGO ACIREALE (22 PT)

6. CASALI DEL MANCO (22 PT)

7. MAIN SOLUTION MIRTO (18 PT)

8. VILLAUREA (17 PT)

9. CITTA' DI ACRI (15 PT)

10. MONREALE C5 (14 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (12 PT)

12. REAL TERMINI (7 PT)