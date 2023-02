Calcio a 5: Coppa Trinacria. Solo la matematica condanna il Futsal Club Monreale

La squadra di mister Sorrentino fuori dalla competizione per la differenza reti

MONREALE, 9 febbraio – Gioia per la vittoria, ma amarezza per i risvolti. È quello che ha detto la partita giocate ieri sera del Futsal Club Monreale contro il Futsal Altofonte, valevole per la 3ª giornata di Coppa Trinacria.

L'incontro è stato vinto per 4-2 dal team di mister Sorrentino, ma i monrealesi non riescono a passare il turno a causa della concomitante vittoriadel Nou Camp sul Real Ficuzza. In pratica i monrealesi vengono eliminati per la differenza reti e per loro si infrange il sogno di approdare ai quarti di finale della competizione.

È stata una grande partita in generale per i ragazzi di mister Sorrentino, con un Carmelo Vainolo incredibile, che ha parato di tutto. Il primo tempo è tiratissimo e finisce per 1-0 grazie alla rete del solito Dario Tarallo.

Nel secondo tempo arriva il raddoppio di capitan Giammona su punizione. Accorciano le distanze gli ospiti, ma poi è ancora Dario Tarallo a metterla dentro. Gli ospiti riaccorciano le distanze, quindi è Pietro Costantino a chiuderla definitamente sul 4-2.

A fine partita è festa all’Archimede per la vittoria, ma soprattutto per la bella prestazione degli uomini di mister Sorrentino, festeggiamenti però subito bloccati quando il Real Ficuzza passa dal 1-3 al 4-3 e quindi il Futsal Monreale per differenza reti è fuori dalla coppa.

Sicuramente il tutto parte dal blackout della prima partita contro il Nou Camp e alla mancata vittoria contro il Real Ficuzza, ma alla fine il Futsal Monreale è uscito solo per questione di matematica.

“Ho visto una bella partita oggi – commenta a caldo il diesse Alessio Tarallo – i ragazzi hanno combattuto e hanno dato l’anima volevano questa vittoria e l’hanno ottenuta. Dispiace che per questione di differenza reti non siamo passati perché non siamo inferiori a nessuno e l'abbiamo dimostrato. Sono sicuro che la rabbia di stasera i ragazzi la metteranno in campionato per prenderci i punti che ci servono”.

Adesso il Futsal Monreale giocherà sabato alle ore 15,30 a Partinico contro l’Atomo per la 13ª giornata di campionato, quindi sabato 18 si torna all’Archimede per la grande sfida contro l’Oratorio Cosma e Damiano.