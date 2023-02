Calcio a 5: Coppa Sicilia. L’Atletico Monreale domani sfida il Città di Marsala per l’accesso ai quarti

La squadra di mister Macaluso, forte del 4-2 dell’andata, deve confermare quanto di buono fatto nelle ultime settimane. Fischio d’inizio alle ore 16

MONREALE, 10 febbraio - Tempo di prendersi una pausa dal campionato, ricominciando a pensare agli impegni di Coppa Sicilia. Un impegno sottovalutato in parte da più squadre, ma che quest’anno sta regalando non poche soddisfazioni all’Atletico Monreale.

Dopo aver passato il girone 2 per via della differenza reti favorevole rispetto al Futsal Emiri, i monrealesi sono stati sorteggiati agli ottavi di finale contro il Città di Marsala, facilmente liquidato per 4-2 nella gara in esterna, grazie soprattutto ad una mega prestazione di Tony Costanzo.

Ciò che spetta adesso agli uomini di Macaluso è confermare l’ottimo vantaggio che hanno accumulato nella gara di andata, trovando per la prima volta nella loro storia la qualificazione ai quarti di finale. Un impegno fattibile, ma il Città di Marsala non è da sottovalutare.

L’Atletico ha vinto gli ultimi due precedenti in stagione: il primo in campionato ha dato il via alla striscia di risultati utili consecutivi che, tra campionato e coppe, non si è ancora arrestata. Il secondo, arrivato nell’andata degli ottavi, donerà maggiore sicurezza nell’affrontare questa partita di ritorno per i “colchoneros”.

L’Atletico non deve commettere l’errore di pensare che ormai la pratica è stata completata con i sessanta minuti dell’andata. La concentrazione deve rimanere su alti livelli e i nervi devono essere sempre saldi, anche visto l’ottima situazione di classifica dei marsalesi, attualmente a 31 punti proprio come Atletico e Sant’Isidoro Bagheria. Una sfida dal retrogusto di play-off, che è già un dentro o fuori: è questo quello che ci aspetterà domani al CUS Palermo alle ore 16. L’arbitro della partita sarà Fabrizio Di Grigoli, della sezione di Agrigento. L’incontro sarà trasmesso in telecronaca diretta Facebook sul profilo ufficiale dell’Atletico Monreale.