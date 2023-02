Calcio a 5, il punto sulla B: Mascalucia ai box, Palermo di nuovo su

Risprpasso rosanero, vittoria importante per il Villaurea in Calabria e mancano già otto giornate

MONREALE, 13 febbraio - Acchiapparella, lo scrivevamo giusto lo scorso lunedì, commentando il chiudersi del sipario sulla 17a giornata del Girone H. Ebbene, la successiva - quella appena conclusasi - non ha fatto altro che confermare questa semplicistica (eppure efficace) sintesi.

L'altra volta infatti era stato il Città di Palermo a riposare, dopo gli impegni infrasettimanali con l'altra inseguitrice, ossia l'Ecosistem Lamezia Terme, lasciando che ad approfittarne fosse il Mascalucia. Oggi sono proprio i catanesi a lasciare il posto nuovamente alle aquile, che si riprendono la vetta facendo risultato con il Drago Acireale in casa (4-2) salendo a 33 punti e staccando - si badi bene però, soltanto di una lunghezza - la diretta inseguitrice. Occhio però anche al Lamezia: gli orange infatti ripartono ancora da un'altra vittoria, ottenuta contro il Messina Futsal (3-2), che non sembrano essere tornati in formissima dopo la sosta e che non riescono ancora a ritrovare la forma perfetta che aveva consentito loro di affacciarsi ai piani nobili della classifica. I lametini invece mettono in saccoccia tre punti importantissimi, lasciando il quarto posto - dove va appunto il Messina - e totalizzando ben 30 punti.

Si riavvicina invece alla quota play-off il Villaurea dopo aver piratescamente conseguito successo al termine di un combattutissimo scontro diretto contro il Casali del Manco (1-2), andando a due soli punti sotto i calabresi. Crolla a Piana degli Albanesi il Mirto C5 contro uno strenuo Monreale C5, rivitalizzato dopo settimane di buio totale dove proprio nulla sembrava essere un antidoto davvero efficace col quale tirare fuori dai guai i normanni. Vincendo (e convincendo) 8-5 infatti i monrealesi si rilanciano fuori dalla zona rossa della retrocessione dove invece crolla l'Acri, sconfitto in casa del Real Termini (3-2). Nel frattempo - incredibile come voli il tempo - mancano già otto giornate alla fine delle 'ostilità' e tutto è assolutamente ancora in bilico, tanto la lotta per la promozione quanto per la permanenza nella categoria, con squadre - dall'alto in basso alla classifica - raccolte in una semplice manciata di punti.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (33 PT)

2. MASCALUCIA (32 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (30 PT)

4. MESSINA FUTSAL (28 PT)

5. DRAGO ACIREALE (22 PT)

6. CASALI DEL MANCO (22 PT)

7. VILLAUREA (20 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (18 PT)

9. MONREALE C5 (17 PT)

10. CITTA' DI ACRI (15 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (12 PT)

12. REAL TERMINI (10 PT)