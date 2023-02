Calcio a 5: Serie B. Oggi il Monreale non gioca

I biancazzurri avrebbero dovuto affrontare il Megara Augusta, che frattanto si è ritirato dal campionato

MONREALE, 18 febbraio – Questa volta ci sarà da stare alla finestra. Dare un'occhiata alle varie dirette, con lo smartphone in mano. Questa settimana il Monreale calcio a 5 non scenderà in campo nel turno valevole per la 19ª giornata del campionato di Serie B (Girone H).

“Colpa” del prematuro ritiro del Megara Augusta (contro cui avrebbe dovuto giocare oggi il Monreale), che poco prima di metà stagione ha salutato tutti e ha ufficializzato il proprio abbandono al torneo. Problematiche varie hanno, infatti, funestato la stagione della formazione siracusana, portandola a lasciare la manifestazione durante il suo svolgimento, nonostante una situazione di classifica non malvagia.

Il fatto ha causato una serie di stravolgimenti della classifica, poichè la Divisione calcio a 5, come da regolamento, ha annullato tutte le partite pregresse del Megara, costringendo, a turno, le successive avversarie della squadra aretusea ad osservare un turno di riposo in coincidenza con l'incontro calendarizzato proprio contro questa.

Per il Monreale è stata una vera e propria disdetta, perchè contro l'Augusta la formazione biancazzurra aveva vinto il match casalingo, disputando una delle migliori partite del campionato. Il successivo ritiro dei megaresi ha quindi tolto tre punti che ancora “sanguinano” agli uomini di La Bianca. Ecco perchè il Monreale, prima delle due ultime brillanti vittorie (Città di Acri e Main Solution Mirto) era stato risucchiato indietro in classifica: perchè si era visto decurtare il bottino di tre preziosissimi punti.

Domani, pertanto, sarà un sabato di riposo, per Bruno e compagni. Un modo per concentrarsi ancor di più sulla ripresa del campionato, che avverrà sabato 4 marzo, dato che sabato prossimo (25 febbraio) ad osservare una sosta sarà tutto il campionato.

Fra due settimane, così facendo, il Monreale calcio a 5 se la vedrà col brillante Messina Futsal al palazzetto dello sport di Piana degli Albanesi, in un incontro che si preannuncia già come una sfida fra bomber, dato che metterà di fronte Salvo Murò, attuale capocannoniere del campionato, con il suo diretto antagonista, il messinese Malouk.

Nel frattempo, i biancazzurri avranno tempo e modo di concentrarsi sulle sedute di allenamento per prepararsi al meglio per il rush finale, dovendo sfogliare la margherita tra la ricerca soltanto della salvezza o quella, chissà, di qualcosa di più corposo. Ma a dirlo, come sempre, sarà soltanto il campo.