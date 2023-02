Calcio a 5, il punto sulla B: Messina fuori dal tunnel, Lamezia aggrappato alla promozione

Novità in panchina per i giallorossi che ha subito effetto, il Lamezia si ferma a Palermo e viene raggiunta

MONREALE, 19 febbraio – In queste occasioni si direbbe senz'altro che la cura funziona. E la cura, in questo caso, ha nome e cognome. E' stato annunciato proprio nel corso della settimana appena trascorsa il volto nuovo in panchina per il Messina, quello di mister Marcelo Mittelman, che non sbaglia il primo appuntamento con l'Arcobaleno Ispica, peraltro sua ex squadra.

Il Messina Futsal fa addirittura poker – a nulla serve infatti la rete ispicense marcata da Vedoveli – interrompendo così un digiuno di ormai tre giornate consecutive e il cui ultimo successo era stato quello casalingo contro il Villaurea. Proprio lo stesso Villaurea che smorza l'entusiasmo dei sostenitori dell'Ecosistem Lamezia, bloccato sul pari (2-2) e costretto a rimanere aggrappato con le unghia e coi denti alla zona oro della classifica con 31 punti.

Vola a cinque punti sopra i lametini invece il Città di Palermo che, in chiusura di giornata, rifila tre gol al Città di Acri (1-3) e mantiene la vetta della classifica nonostante il solo punto di distacco del Mascalucia, ancora vincente contro il Casali del Manco (5-1). Considerato poi lo stop dell'Ispica, assume un valore spropositato anche il punticino messo in saccoccia dal Real Termini, che immobilizza il Mirto sul pari (1-1) e sgranocchia ancora qualche centimetro in zona retrocessione.

A sole sette giornate dalla fine del campionato, nel prossimo turno – il 20esimo del Girone H – l'Ispica affronterà il Villaurea, il Città di Palermo dovrà misurarsi invece contro il Mirto C5 per provare a mantenere invariate la propria condizione, sperando al contempo che l'Ecosistem faccia un regalo contro il Mascalucia – un pari se non altro sarebbe preferibile per gli uomini di mister Cappello. Proseguendo, l'Acri farà visita al Drago Acireale che dovrà difendere la propria permanenza in zona play-off, mentre il Messina Futsal dovrà affrontare a Piana degli Albanesi il Monreale C5.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (36 PT)

2. MASCALUCIA (35 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (31 PT)

4. MESSINA FUTSAL (31 PT)

5. DRAGO ACIREALE (22 PT)

6. CASALI DEL MANCO (22 PT)

7. VILLAUREA (21 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (19 PT)

9. MONREALE C5 (17 PT)

10. CITTA' DI ACRI (15 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (12 PT)

12. REAL TERMINI (11 PT)