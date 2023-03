Calcio a 5: Serie B. Stasera anticipo fra Villaurea e Monreale C5

Il match è valevole per la 21ª giornata del campionato

MONREALE, 9 marzo – Sarà un insolito giovedì di gara, quello odierno, per il Monreale calcio a 5, che stasera (ore 21,15), al Paladonbosco di Palermo, se la vedrà con il Villaurea nel match valevole per la 21ª giornata del campionato di Serie B (Girone H).

La partita si disputa stasera, anziché - come di consueto - il sabato, dopo la richiesta della società salesiana, che ha trovato la risposta positiva del Monreale, considerato il Villaurea disputerà la final four di Coppa Italia Nazionale Under 19 a San Rufo, provincia di Salerno.

Stasera, quindi, si affrontano due squadre che, assieme a Città di Palermo e Real Termini, rappresentano la provincia di Palermo nel campionato di Serie B. Entrambe le compagini sono reduci da sconfitte: il Villaurea ha ceduto al cospetto dell’Arcobaleno Ispica col punteggio di 3-1, il Monreale ha dovuto segnare il passo di fronte al Messina Futsal, perdendo in casa per 4-1. Entrambe, quindi, sono alla ricerca di un riscatto che significherebbe compiere un passo importante verso posizioni più tranquille in classifica. Un obiettivo più impellente per i biancazzurri che rispetto ai neroverdi salesiani, viaggiano un po’ più attardati in graduatoria.

Mister La Bianca dovrà fare a meno di Michele Palazzotto, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Stessa cosa succederà ad Antonio Gallo, tecnico del Villaurea, che per motivo analogo non potrà contare su Christian Badalamenti, uno degli ex della sfida.

La partita, come di consueto, sarà trasmessa in telecronaca diretta sulla pagina facebook di Monreale News a partire dalle 21,15.

Arbitri della partita saranno Salvatore Pagano della sezione di Catania e Salvatore Cucuzzella di quella di Ragusa. Cronometrista sarà Giorgia Mongiovì della sezione di Palermo.