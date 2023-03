Calcio a 5, il punto sulla B: a sorpresa il Real Termini, l'Ecosistem riscavalca

Turno di riposo per il Città di Palermo, che viene raggiunto dal Mascalucia

MONREALE, 13 marzo – E' arrivato per ultimo il risultato più sorprendente di questa 21a giornata di Serie B. Il Real Termini sorprende davvero tutti e con un solo gol di scarto ha la meglio del Messina Futsal, costretto ad abbandonare le tre davanti a tutti e a scendere al quarto posto. I termitani invece si avvicinano all'Ispica, stoppato dal Mascalucia.

Considerato il campionato fin qui disputato dalla neopromossa in maglia giallorossa, quello maturato nella serata di sabato può a tutti gli effetti considerarsi un risultato d'oro placcato. Fare punti contro il Messina Futsal, terza in classifica ma soprattutto revitalizzata dopo un avvio di girone di ritorno non proprio irresistibile, non era affatto scontato. Arrivare addirittura a vincere (5-6), strappando tre punti pesantissimi in chiave salvezza, era imprevedibile – almeno agli occhi di tutti. Non se lo aspettava certo l'Arcobaleno Ispica, che adesso si vede tallonato da vicino dai termitani, soprattutto dopo la sconfitta giunta in casa del Mascalucia (4-0), che adesso invece acciuffa il Città di Palermo, ai box per il turno di riposo ma comunque ancora primo in testa a tutte.

Accorcia anche l'Ecosistem Lamezia, che rientra nel triello promozione ai danni proprio del Messina Futsal, sceso al quarto gradino. Risultato positivo infatti quello dei ragazzi di mister Bebo Carrozza in casa del Casali del Manco (2-4), fermi a 22 punti – gli stessi del Villaurea, che nell'anticipo di giovedì sera ha pareggiato con il Monreale C5 in una gara bella e scoppiettante (4-4). Fugge via invece e assicura ancor di più la zona play-off il Drago Acireale, vincente contro il Main Solution Mirto (4-7) in trasferta.

CLASSIFICA

1. CITTA' DI PALERMO (39 PT)

2. MASCALUCIA (39 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (35 PT)

4. MESSINA FUTSAL (34 PT)

5. DRAGO ACIREALE (26 PT)

6. CASALI DEL MANCO (22 PT)

7. VILLAUREA (22 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (21 PT)

9. MONREALE C5 (18 PT)

10. CITTA' DI ACRI (16 PT)

11. ARCOBALENO ISPICA (15 PT)

12. REAL TERMINI (13 PT)