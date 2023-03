Esame Mascalucia domani per il Monreale calcio a 5

I biancazzurri affrontano la capolista con l’obiettivo di muovere la classifica

MONREALE, 17 marzo – Il pareggio combattuto e tirato, giunto al termine di una partita mozzafiato contro il Villaurea, ha rincuorato tutti. Questo Monreale, per quanto rabberciato nell’organico, se in giornata, può mettere in difficoltà chiunque.

Ha detto sostanzialmente questo l’anticipo della giornata precedente, disputato di giovedì, al cospetto di una squadra solida come quella dei salesiani, che unisce l’esperienza dei senatori all’entusiasmo di qualche giovane di sicuro valore e dall’avvenire radioso.

In quella circostanza il Monreale calcio a 5 ha saputo tiare fuori il meglio di sé sotto l’aspetto caratteriale, portando a casa un pareggio, che, con un po’ più di fortuna, poteva essere vittoria.

Un po’ come dovrà fare domani, quando se la vedrà con la capolista Mascalucia, squadra che sta facendo un campionato sensazionale e che veleggia meritatamente in testa alla classifica del girone H del campionato di Serie B. Servirà il Monreale dei giorni migliori per portare punti a casa, fondamentali in questo arroventato finale di campionato in chiave salvezza. Soprattutto dopo che il Real Termini è andato a vincere a sorpresa in casa del Messina Futsal.

Bruno e compagni sono chiamati all’ennesima prova di carattere, nella quale, anche stavolta, dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo. Anche stavolta, ma questa ormai non è una novità, mister La Bianca sarà costretto ad attingere a piene mani dalla formazione Under 19 che domenica scorsa, al termine di una partita gagliarda, è andata a vincere a Barcellona Pozzo di Gotto, di fronte i pari età della Meriense.

Domani si gioca a Piana degli Albanesi, alle ore 17, il match valevole per la 22^ giornata, 9^ di ritorno. Monreale News, come di consueto, trasmetterà la partita in telecronaca diretta sulla propria pagina facebook, a partire dalle 16.55.

Terna arbitrale tutta di Messina: Concetto Fabiano e Francesco Quartaronello gli arbitri. Cronometrista Salvatore Panarello.