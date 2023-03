Troppo Mascalucia per questo Monreale, la capolista passa a Piana

Finisce 8-2 per gli etnei. La strada della salvezza si fa più dura

PIANA DEGLI ALBANESI, 18 marzo – Due fattori si sono sommati oggi pomeriggio a Piana degli Albanesi, il peggiore momento della stagione del Monreale calcio a 5, di fronte al migliore che sta vivendo il Mascalucia. Difficile con queste premesse mettere in tasca un risultato positivo.

E infatti il punteggio non ha tardato a sorridere alla formazione etnea, che ha tenuto in mano il pallino del gioco dal primo all’ultimo minuto, portando a casa un risultato che la proietta ancora in testa alla classifica del campionato. Al suono della sirena il risultato diceva 8-2 Mascalucia, un punteggio che è la fotografia fedele di quello che ha espresso il campo: ovvero una superiorità degli ospiti, che hanno fatto la partita che volevano e che avevano preparato. Ritmo alto, ottima circolazione di palla e soprattutto conclusioni in porta da tutte le parti del campo, che hanno messo a dura prova la resistenza del Monreale. C’è voluto poco per capire come sarebbe finita. Oggi si sono affrontate due squadre, che vivono, come detto, un momento di salute diametralmente opposto. E il campo è stato lo specchio fedele di questo assunto.

Difficile, anzi impossibile pensare di non pagare dazio di fronte alla capolista giocando senza Comito (infortunato) e praticamente anche senza Cascino, che non ha smaltito i postumi del guaio muscolare occorsogli nelle battute finali della partita con il Villaurea. Mister La Bianca non si è perso d’animo ed ha buttato nella mischia un nugolo di under per impinguare il loro bagaglio d’esperienza, facendo di necessità virtù. Ma ovviamente era impensabile pensare che questa situazione potesse essere “gratuita”. E di fatti non lo è stata, perché il Mascalucia ha fatto “il Mascalucia”, imponendo i propri ritmi ed andando in rete senza stare lì a guardare. Esattamente come deve fare e come vuole fare chi vuole vincere il campionato.

Poco da raccontare sulla cronaca spicciola della partita, se non che per il Monreale sono andati a segno Andrea Bruno e Salvo Murò. Per i mascalucesi, invece, si iscrivono a referto Tamurella, D’Arrigo e Rinaudo (una doppietta per tutti e tre) e goldi Joao Freire e Costanzo.

Nota a margine: abbiamo raccontato chiare lettere quanto sia stata meritata e mai in discussione la vittoria del Mascalucia. Detto questo, però, impossibile non soffermarsi sull’imbarazzante direzione arbitrale, inadeguata per una partita di Serie B. Il Mascalucia non aveva certo bisogno di agevolazioni, talmente evidente era la sua superiorità in campo. Gli arbitri, però, hanno sbagliato di tutto e di più, mostrando un atteggiamento a volte perfino indisponente. Il tutto sotto gli occhi attenti dell’osservatore che – ci auguriamo – abbia visto ed annotato sul proprio taccuino.

Adesso per il Monreale si fa dura e ci sarà da lottare fino all’ultima partita, non risparmiando nessuna goccia di sudore. Alla ripresa (sabato prossimo il campionato si ferma), è in programma la lunga a difficile trasferta a Casali del Manco. Occorrerà racimolare le forze e giocare al 101% delle proprie possibilità per tornare a casa con i unti in saccoccia. Il Monreale ha nelle sue corde un’impresa del genere. Tutto questo, però, dovrà, metterlo in campo.