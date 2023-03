Calcio a 5, il punto sulla B: Mascalucia e Palermo ''vedono'' l'A2

Vincono entrambe le due di testa e si avvicinano al traguardo, in fondo scivola il Monreale

MONREALE, 20 marzo – E con questa fanno quattordici. Sì, quattordici risultati utili consecutivi per il Mascalucia. Numeri da capogiro, che giustificano ovviamente la posizione in classifica, pari a 42 punti con il Città di Palermo, e soprattutto anche i sogni di gloria in direzione A2.

Per trovare l'ultima sconfitta bisogna addirittura risalire indietro indietro fino alla sesta giornata, contro il Casali del Manco, in Calabria. Da quel momento in poi solo gioie per i tifosi etnei, che sabato hanno festeggiato coi dovuti onori i propri beniamini, entusiasti per la vittoria contro il Monreale C5 a Piana degli Albanesi – mai veramente messa in discussione se non per un brevissimo lasso di tempo – e che con il roboante 8-2 sono adesso lanciati a mille verso il traguardo finale, distante solo quattro giornate.

Quattro finali, come lo saranno anche per il Città di Palermo, che ha trovato la vittoria (con sudore) sul Messina Futsal, in una gara che sembrava chiusa, con largo vantaggio da parte dei padroni di casa e che stava per trasformarsi rapidamente in una beffa. Con il 6-5 finale dunque i rosanero rimangono appaiati a braccetto con il Mascalucia, staccando anche l'Ecosistem – fermo al rosso per il turno di riposo. Scivola in basso invece proprio il Monreale, che dalla nona posizione scade addirittura alla penultima, cinque punti sopra la zona retrocessione, ancora presidiata dal Real Termini, che chiuderà la giornata il 29 marzo nella gara contro il Villaurea. Pancia della classifica che comunque rimane ancora corta, con Arcobaleno Ispica – vincente sul Casali (7-3) - e Città di Acri – vittoria anche per loro contro il Mirto (10-2) – racchiusi in due soli punti.

CLASSIFICA *(una partita in meno)

1. MASCALUCIA (42 PT)

2. CITTA' DI PALERMO (42 PT)

3. ECOSISTEM LAMEZIA (35 PT)

4. MESSINA FUTSAL (34 PT)

5. DRAGO ACIREALE (26 PT)

6. VILLAUREA (22 PT)*

7. CASALI DEL MANCO (22 PT)

8. MAIN SOLUTION MIRTO (21 PT)

9. CITTA' DI ACRI (19 PT)

10. ARCOBALENO ISPICA (18 PT)

11. MONREALE C5 (18 PT)

12. REAL TERMINI (13 PT)*