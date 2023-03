Domani a Casali del Manco il Monreale cerca i punti salvezza

Delicatissimo incontro dei biancazzurri in casa dei calabresi

MONREALE, 31 marzo – Il momento della verità è sempre più vicino e con il tempo che stringe la necessità di muovere la classifica diventa sempre più impellente. Con questi propositi il Monreale calcio a 5 affronta domani la difficilissima trasferta di Casali del Manco.

Il match è valevole per la 23^ giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H) e mette di fronte ai biancazzurri di mister La Bianca una squadra che ha sempre dimostrato di essere solida e di non fare sconti a nessuno, soprattutto sul proprio campo.

Il Monreale arriverà a Casole Bruzio, quartier generale della formazione silana, al termine di un lungo viaggio, che comincerà all’alba, nella speranza di mettere in tasca quei punti che oggi, più che mai, sono necessari per avere qualche chance in più di salvezza.

Va ricordato, infatti, che la squadra del presidente Tony Sabella avrà soltanto tre partite a disposizione per centrare il suo obiettivo, poiché all’ultima giornata, a causa del numero dispari delle squadre partecipanti al campionato, per una scelta del calendario, dovrà osservare un turno di sosta.

Quello che deve essere conquistato, pertanto, deve essere conquistato prima. Ecco perché l’impegno di domani contro la squadra calabrese si presenta come di estrema importanza e di estrema delicatezza.

Dalla trasferta di Casali del Manco, è opinione diffusa, passa una buona fetta di salvezza. Il match è in programma alle ore 15.

Dirigeranno l’incontro i signori Fabio Perez della sezione di Siracusa, Salvatore Cucuzzella di quella di Ragusa. Cronometrista Fortunato Zangara sella sezione di Roma 2.

Frattanto è iniziata l’avventura di Andrea Zappulla il giovane talento del Monreale calcio a 5, impegnato con la rappresentativa della Sicilia, nella squadra Under 17, che disputerà il “Torneo delle Regioni”, in programma da domenica a Peschiera del Garda, provincia di Verona.