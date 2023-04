Domani Monreale C5-Ecosistem Lamezia: vincere e... sperare

Si gioca alle 17,30 al Paladonbosco di Palermo

MONREALE, 14 aprile – Non serve girarci attorno o usare inutili perifrasi: la partita che il Monreale gioca domani contro l'Ecosistem Lamezia è di importanza capitale. Di quelle senza (quasi) possibilità di ritorno.

Il match è valevole per la 24ª giornata del campionato nazionale di Serie B (Girone H), terz'ultimo appuntamento della regular season e mette di fronte due squadre dagli obiettivi opposti. Da una parte il Monreale, impegnato con tutte le sue risorse nella lotta per la salvezza, che sa bene di dover sfruttare questa ultima occasione casalinga per realizzare il suo sogno di mantenere la categoria. Dall'altra la formazione calabrese che, invece, punta dritto verso la Serie A2 e che sa bene come il suo obiettivo passi anche dal confronto con i biancazzurri.

Diamo subito una notizia, a beneficio di coloro che non abbiano seguito i social: la partita si giocherà alle 17,30 al Paladonbosco di Palermo. Ciò per favorire la partecipazione del pubblico in una sfida delicatissima che certamente segnerà fortemente, in un senso o nell'altro, la stagione del Monreale.

Non è una novità il fatto che il Monreale arriva al match in condizioni di estrema difficoltà d'organico, così come avviene ormai da mesi. Tuttavia, gli uomini di mister La Bianca scenderanno in campo con la ferma intenzione di dare tutto ed anche oltre per portare a casa un risultato che servirebbe più del pane. Anche perchè la sorte del Monreale non dipenderà solo da ciò che farà in campo, ma potrebbe dipendere pure da ciò che arriva dagli altri campi.

In pratica, se prima si stava con l'orecchio incollato alla radiolina, come si diceva un tempo, adesso ci sarà da avere, invece, lo sguardo agli smartphone.

Il Lamezia, come ci ricorda il quotidiano “Lamezia informa” nell’ultima partita disputata ha sconfitto, non senza qualche affanno, l’Arcobaleno Ispica per 6-4 al PalaSparti. Le marcature nero-arancio sono state realizzate da: Caminero, Gerbasi (2), Deodato e Patamia (2). La sqaudra di Bebo Carrozza sarà priva di Ecelestini, ma non certo della grinta e della determinazione necessarie per affrontare un match di così grande importanza.

Tornando al Monreale, va detto che la necessità di conquistare l'intera posta viene avvalorata dal fatto che i biancazzurri, potranno disputare una partita in meno perchè saranno costretti a riposare proprio nell'ultima giornata di campionato. Tolta la sfida contro l'Ecosisterm, pertanto, resterà quella “spareggio” contro l'Arcobaleno Ispica sabato 22 aprile, per mettere in cascina i punti necessari a mantenere la categoria.

Il match sarà trasmesso, come di consueto, in telecronaca diretta streaming sulla pagina facebook di Monreale News, media partner del Monreale C5.

Calcio d'inizio alle 17,30. Fischierà una coppia laziale: Ivo Colangeli della sezione di Aprilia e Luca Paverani di quella di Roma 2. Cronometrista sarà Marco Lupo della sezione di Palermo.